Naučnici su otkrili da planine Vitvatersrand u Južnoj Africi kriju ostatke drevnog rečnog sistema koji je pre više od 2,7 milijardi godina koncentrisao hiljade tona zlata na nadmorskoj visini većoj od 1.900 metara. Ovo otkriće daje novi uvid u geološke procese koji su doveli do formiranja jednog od najbogatijih nalazišta zlata na svetu.

Region koji je dao 40 odsto svetskog zlata

Vitvatersrand je poznat kao globalni centar rudarstva zlata. Procene pokazuju da je iz ovog regiona poteklo oko 40 odsto ukupnog zlata iskopanog u istoriji čovečanstva. Naučnici tvrde da zlato nije nastalo slučajno, već je rezultat dugotrajnih i specifičnih prirodnih procesa koji su se odvijali u najranijim fazama Zemljine istorije.

Foto: Shutterstock

Kako je zlato dospelo na velike visine

Za razliku od drugih nalazišta, zlato u Vitvatersrandu nije formirano magmatskim ili vulkanskim procesima. Primarne reke tokom arhaika prenosile su čestice zlata i taložile ih u dolinama. Tokom miliona godina, sedimentacija, ekstremni pritisak i tektonska pomeranja stvorili su čvrste konglomerate. Kasnija geološka uzdizanja dovela su do toga da se ovi slojevi danas nalaze na nadmorskim visinama.

Najveća prirodna riznica zlata ikada zabeležena

Podaci Geološkog zavoda SAD i Južnoafričkog veća za geonauke ukazuju da region može sadržati više od 30.000 tona zlata kada se saberu eksploatisane i neiskorišćene količine. Zbog toga se Vitvatersrand smatra najznačajnijim prirodnim rudnikom zlata u istoriji.

Rudnici koji oblikuju ekonomiju i nauku

Razvoj rudarstva u Vitvatersrandu bio je ključan za nastanak i rast Johanesburga. Rudnici dosežu dubine veće od tri kilometra, što je zahtevalo napredna inženjerska i tehnološka rešenja. Zlato iz ovog basena nije samo gradilo ekonomiju, već je podstaklo razvoj naučnih institucija, univerziteta i moderne rudarske tehnologije, čiji su standardi kasnije primenjivani širom sveta.