Slušaj vest

Najnoviji primer je australijska kompanija Middle Island Resources, koja je preuzimanjem firme Konstantin Resources (takođe iz Australije) stekla vlasništvo nad čak 14 licenci za istraživanje ruda u Srbiji. Sa ukupno 62.000 hektara, ovo je najveća istražna površina koju jedna kompanija poseduje u našoj zemlji.

Dozvole obuhvataju tri ključna projektna područja: Bobija, Priboj i Timok. Istraživanja su primarno usmerena na zlato i bakar, ali i na srebro, olovo i cink.

Projekat Bobija je trenutno primarni fokus novog vlasnika. Prostire se na 20.800 hektara i nalazi se na samo stotinak kilometara jugozapadno od Beograda. Projekat obuhvata tri izdate dozvole za istraživanje – Bobija, Bobija Istok i Kamenita Kosa – kao i jednu aplikaciju i dugoročnu opciju za dve rudarske licence lokalne firme Bobija d.o.o. Ljubovija.

Zlato "viri" iz nekadašnjeg rudnika barita

Prema pisanju australijskih medija, Middle Island je već započeo istraživanja, i to upravo na Bobiji, planini u blizini Ljubovije. Tamo se nekada nalazio površinski kop rudnika barita, a Australijanci će sada na toj lokaciji tražiti zlato i druge vredne metale.

Proizvodnja barita na tom kopu odvijala se između dva svetska rata, a istraživanja je šezdesetih i osamdesetih godina prošlog veka sprovodila i jugoslovenska vlada. Zlato tada nije bilo u fokusu, iako su kasnija istraživanja (od 2014. do 2017. godine) koja su sprovele kompanije Reservoir Minerals i Nevsun Resources, otkrila značajnu polimetaličnu mineralizaciju blizu površine.

Tako je jedna bušotina pokazala 45,2 metra sa 1,71 grama po toni (g/t) zlata, 25,5 g/t srebra, 0,87% olova i 2,26% cinka, sa dubine od 18,8 metara. Druga je otkrila pojas od 15,1 metra sa 1,91 g/t zlata, 122 g/t srebra, 4,23% olova i 4,73% cinka, sa dubine od 38,9 metara.

- I nedavni radovi firme Konstantin Resources otkrili su značajne količine zlata povezane sa osnovnom metalnom mineralizacijom koja je istorijski bila primarni cilj istraživanja - izjavio je Danijel Raihani, direktor Middle Islanda.

Konstantin Resources je u uzorcima pronašao 5,24 g/t zlata i 120 g/t srebra, uz 4,66% cinka i 4,36% olova, pri čemu je mineralizacija bila vidljiva čak na dnu samog kopa barita, kao i u površinskim stenama. Kompanija Middle Island Resources navodi da lokalitet Bobija ima sličnosti sa projektom Vareš u Bosni i Hercegovini, visokokvalitetnim polimetaličnim ležištem procenjene vrednosti od 20,9 miliona tona rude.

Trenutno se sprovodi uzorkovanje zemljišta širom šire oblasti Bobija, sa ciljem provere anomalija iz sedimenata potoka iz 2024. godine. Posebno se ciljaju istorijska nalazišta, uključujući rudnik olova Tisovik i rudnik bakra Rebelj.

Planovi i potencijal kompanije

Middle Island Resources nije globalno najveći igrač, ali je u poziciji da napravi proboj. Sa istražnim područjem u Australiji od 860.000 hektara i potencijalom otkrića bakra i zlata u Srbiji, uz, kako navodi Business News, "moderno srpsko rudarsko zakonodavstvo i razvijenu infrastrukturu, kompanija je u poziciji da napravi proboj u ovom plodnom rudarskom regionu".

Kompanija je u septembru najavila preuzimanje Konstantin Resources Limited za 9,5 miliona australijskih dolara, plaćenih u akcijama, a odobrenje akcionara očekuje se krajem oktobra ili početkom novembra. Ova akvizicija deo je strategije Middle Islanda da se transformiše u globalnog istraživača bakra i zlata, podržana emisijom akcija vrednom 3,4 miliona dolara za finansiranje istraživanja.

Potencijalima u Srbiji su ushićeni i investitori koji ulažu u kompanije listirane na nacionalnoj australijskoj berzi ASX. Jedan od njih, Bhavdip Sanghavi, izjavio je na mreži X da je ova akvizicija "game changer u jednom od najperspektivnijih rudarskih pojasa na svetu".

- Bobija pokazuje sve karakteristike otkrića koje može promeniti kompaniju. Ovo je upravo način na koji je Adriatic metals (koji je počeo kao mala firma, a nedavno je prodao rudnike u Varešu kanadskoj kompaniji Dundee za 1,25 mlrd USD), stvorio ogromnu vrednost na Balkanu. Middle Island Resources bi mogao biti sledeći - smatra ovaj investitor.