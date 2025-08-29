Slušaj vest

Ulaganje u fizičko zlato u obliku zlatnih poluga ili zlatnika poslednjih godina postalo je veoma popularna investicija u svetu, ali i u Hrvatskoj. Podaci Centra Zlata, vodećeg hrvatskog distributera investicionog zlata, pokazuju da je u zlato u u toj zemlji prošle godine investirano više od 350 miliona evra, a ove godine taj bi broj mogao da poraste i do pola milijarde.

Prosečan godišnji rast cene veći od 10%

Postoji više razloga za ekspanziju potražnje za investicionim zlatom, ali onaj najvažniji je visoki prinos i zarada koju investitori u žuti plemeniti metal ostvaruju iz godine u godinu.

Cena zlata u evrima u proteklih 20 godina porasla je za oko 700%, a prosečan godišnji rast u tom periodu iznosio je više od 10%. To je više od stope inflacije u istom periodu, ali i od mnogih drugih oblika ulaganja, pa ne čudi što se sve veći broj investitora okreće zlatu u potrazi za zaštitom od inflacije, ali i visokom zaradom.

RAST CENE ZLATA 2019. +22,7% 2020. +14.4% 2021. +2,9% 2022. +6% 2023. +8,7% 2024. +34.2% 2025. (do 19.8.) 13,5%

Ulaganje bez poreza koje je moguće brzo zameniti za novac

Osim visokog rasta cene, investiciono zlato u fizičkom obliku zlatnih poluga i zlatnika jedan je od retkih oblika ulaganja koji je u potpunosti oslobođen svih poreza i nameta – sva zarada od ulaganja ostaje investitoru, bez ikakvih obaveza prema državi.

Zlatnici i poluge predstavljaju realnu imovinu koju je moguće držati u ruci i koja ne zavisi od države, banaka ili finansijskog tržišta. Lako su prenosivi i izrazito likvidni jer ih je moguće zameniti za gotovinu vrlo brzo, bilo gde u svetu, kroz uslugu otkupa zlata.