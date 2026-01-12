Slušaj vest

Oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom, a besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja, rekao je dr Aleksandar Milošević, zamenik direktora Fonda PIO.

- Oglas-poziv penzionerima da se prijave objavljen je danas u dnevnim novinama na sajtu Fonda, na oglasnim tablama u filijalama Fonda i oglasnim tablama udruženja penzionera. Oglas će biti otvoren zaključno sa 28. januarom -12 radnih dana od dana objavljivanja - rekao je Milošević.

Kako je objasnio, pravo da se prijave imaju svi penzioneri - starosni, invalidski i porodični kojima je prebivalište na teritoriji Republike Srbije, kojima je visina penzije do 56.834 dinara, koji nemaju druga primanja osim penzije i koji nisu koristili banju preko Fonda od avgusta 2020. godine.

Pravo da se prijave imaju i srazmerni penzioneri kojima su inostrana i domaća penzija u zbiru do iznosa 56.834 dinara, rekao je dr Milošević.

Podnošenje prijava za besplatne banje

Prema njegovim rečima, penzioneri podnose prijave u udruženjima penzionera, gde mogu preuzeti i popuniti obrasce i potpisati izjave u kojoj banji žele da koriste rehabilitaciju i da nemaju druga primanja, a uz to potrebno je da prilože ček od penzije, dokaz o visini inostrane penzije i u zatvorenoj koverti medicinsku dokumentaciju kojom raspolažu, a koja se ne boduje, već je reper da se penzioner ne uputi u banju koja ima kontraindikacije u odnosu na njegovo zdravstveno stanje.

- Penzioneri sa područja AP Kosovo i Metohija, sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije AP Kosovo i Metohija, prijave podnose najbližoj filijali Fonda prema mestu prebivališta/boravišta - naveo je dr Milošević.

Kako je dodao, svi penzioneri koji su u periodu prijave van svog mesta stanovanja, prijave mogu podneti najbližoj filijali Fonda PIO, a članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za prijavu i korišćenje ovog prava.

Ove godine smo dodali još jednu banju u ponudi, a to je Kuršumlijska banja, koja pripada SB Prolom banja, tako da će penzioneri moći da biraju neku od 27 raspoloživih banja na spisku. Iz iskustva znamo da će se prijaviti veći broj penzionera od raspoloživih kapaciteta, jer je prošle godine bilo preko 60.000 prijava, a 22.000 je ostvarilo pravo, rekao je dr Milošević.

Važna je, naveo je, visina penzije, broj godina staža osiguranja, broj godina koliko se koristi penzija, a korisnici prava na negu i pomoć drugog lica imaju dodatne bodove.

Preliminarne rang liste biće objavljene 25 radnih dana od dana kada istekne oglas. Korisnici imaju pravo da ulože prigovor u roku do pet radnih dana od dana objave preliminarne rang liste, a komisija ima rok od pet kalendarskih dana da odluči po žalbi. Nakon toga objavljujemo konačne rang liste, rekao je dr Milošević.

Terapija, smeštaj i prevoz

On je istakao da penzioneri tokom boravka u banjama dobijaju adekvatnu terapiju i smeštaj, troškove prevoza, te da je sve uređeno na način da penzioneri koji ostvare ovo pravo nemaju nikakve dodatne troškove i mogu da se u potpunosti posvete oporavku.

Fond će i ove godine snositi troškove smeštaja i putne troškove za pratioce penzionera koji je ostvario pravo na pomoć i negu drugog lica i u drugim izuzetnim slučajevima, rekao je dr Milošević.

Kako je istakao, finansijskim planom RF PIO za 2026. godinu na ime društvenog standarda korisnika penzija planirana su sredstva u visini do 0,15 odsto izvornih prihoda Fonda, odnosno 1,6 milijardi dinara, što je za 170 miliona dinara više sredstava u odnosu na prethodnu godinu.

Novim Pravilnikom o društvenom standardu korisnika penzija RF PIO, koji se primenjuje od početka ove godine, kako je objasnio, predviđeno je da za troškove besplatne rehabilitacije u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima budu izdvojena sredstva u visini od 74 odsto od ukupnih sredstava namenjenih za društveni standard korisnika penzija, što će za 2026. godinu iznositi 1,16 milijardi dinara, dok će preostalih 26 odsto, odnosno 407,3 miliona dinara, biti raspoređeno na preostale vidove društvenog standarda.

- Besplatan oporavak u banji moći će da ostvari 22.090 penzionera, što je jednako ukupno prijavljenim raspoloživim kapacitetima banja - zaključio je dr Milošević.