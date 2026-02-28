Slušaj vest

Moderna, brza i sigurna železnička saobraćajnica koja povezuje Beograd i Budimpeštu zvanično je počela sa radom. u petak ujutru stigao je prvi voz iz Budimpešte u Beograd čime je pruga simbolično otvorena. Prema pisanju mađarskih medija kapacitet pruge je dovoljan za tri teretna voza na 60 minuta, što znači da će teretni vozovi moći da saobraćaju u jednom smeru na ovoj pruzi svakih 20 minuta.

Saobraćajne veze jačaju ekonomiju

Početak rada ove izuzetno važne saobraćajnice koja će povezivati mađarsku i srpsku prestonicu obeležio je i dolazak ministara spoljnih poslova i trgovine Mađarske Petera Sijarta u Beograd. On je naglasio da su naše dve zemlje postale vodeća, najefikasnija i najbrža ruta za teretni saobraćaj između jugoistočne i zapadne Evrope.

- Mađarska i Srbija su postale nezamenljive u saobraćaju i transportu u Evropi, a prihodi od toga će ojačati srpsku i mađarsku ekonomiju u budućnosti - naglasio je Sijarto.

Foto: Petar Aleksić

Da saradnja Srbije i Mađarske jača u svim oblastima istakla je i srpska ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Uspostavljanje teretnog saobraćaja na pruzi Beograd-Budimpešta doprinece bržoj razmeni roba, ali i jačoj ekonomskoj saradnji. Radimo i na tome da se rasterete granični prelazi između Srbije i Mađarske tako što će oni prelazi koji ne rade 24 sata produžiti radno vreme - rekla je Mesarović posle sastanka Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju između Srbije i Mađarske.

Šta će prevoziti teretni voz? Teretni vozovi koji će saobraćati na relaciji Beograd-Budimpešta dizajnirani su tako da prevoze standardizovane kontejnere koji nose najrazličitiju robu: industrijske proizvode, delove za proizvodne lance, sirovine za fabrike, poljoprivredne proizvode i drugu vrstu robe koja se ne šalje avionom ili drumom. Teretni železnički saobraćaj je naročito efektivan za kontejnere koji putuju kroz duže logisticke koridore, jer omogućava ekonomičniji i pouzdaniji prelazak granica i smanjuje troškove u odnosu na kamionski transport.

Početak redovnog teretnog saobraćaja na železničkoj pruzi Budimpešta-Beograd prvi je na društvenim mrežama obelodanio generalni direktor kompanije MAV Žolt Heđi.

- Sva ispitivanja i merenja na koloseku su dokazala da pruga ispunjava sve infrastrukturne i bezbednosne uslove saobraćaja neophodne za rad teretnih vozova - naveo je on.

Brza, železnička pruga između Beograda i Budimpešte jedan je od najvećih infrastrukturnih poduhvata u obe zemlje. Izgrađena je kao dvokolosečna, elektrifikovana linija koja omogućava i putnički i teretni saobraćaj po modernim standardima. Teretni vozovi na ovakvim linijama najčešće služe kao transportna arterija za raznovrsnu robu koja se kreće ne samo između dve zemlje već i regiona.

Sijarto: Putnički saobraćaj kreće 27. marta

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto najavio je da će putnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte početi najkasnije od 27. marta.

- Saobraćaće 16 vozova u danu, od čega će četiri biti spojena sa deonicom Budimpešta - Beč. Što se tiče granične kontrole, trudićemo se da obezbedimo minimalno zaustavljanje, želimo da se carinska kontrola vrši u toku kretanja, te da uspemo da vremenski okvir transporta između Beograda i Budimpešte smanjimo na oko tri sata. Uskoro će moći da se kupe karte po ceni od 25 evra. Po ovoj ceni ćete moći da putujete između srpske i mađarske prestonice brzinom munje. Nadam se da će što više ljudi iskoristiti ovu prednost - rekao je mađarski ministar Sijarto.