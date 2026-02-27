Slušaj vest

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da su Srbija i Mađarska u saradnji stigle do tačke u kojoj su neophodne jedna drugima i najavio putnički železnički saobraćaj na liniji Beograd-Budimpešta najkasnije od 27. marta.

- Stigli smo do tačke u kojoj Mađarska i Srbije jedna bez druge ne mogu da obezbede sigurnost i razvoj u više različitih oblasti, postali smo neophodni jedni drugima - rekao je on novinarima u Beogradu.

Železnički saobraćaj je "savršen za privredni rast", jer ne šteti okolini i nema gužve, a preko Srbije je najefikasnija povezanost luka na jugu Evrope sa zapadom.

- Saobraćaj i transport između južnog i zapadnog dela Evrope od ključnog je značaja i sigurno će osnažiti i srpsku i mađarsku privredu - rekao je.

Danas su krenuli prvi teretni vozovi na pruzi Beograd-Budimpešta, a Sijarto je najavio putnički saobraćaj za mart.

- Saobraćaće 16 vozova u danu, od čega će četiri biti spojena sa deonicom Budimpešta - Beč. Što se tiče granične kontrole, trudićemo se da obezbedimo minimalno zaustavljanje, želimo da se carinska kontrola vrši u toku kretanja, te da uspemo da vremenski okvir transporta između Beograda i Budimpešte smanjimo na oko tri sata, uskoro će moći da se kupe karte po ceni od 25 evra - rekao je mađarski ministar.

Rekao je da su zbog potrebe za električnom energijom, dve države proširile saranju i na oblast nuklearne saradnje.

Još je istakao da se između dve države gradi još jedan dalekovod koji će od 2030. godine duplirati postojeće kapacitete.

Kada je reč o evrointegracijama, ocenio je kao lošu šalu to što, kako je kazao, Brisel želi da priključi Evropskoj uniji pre Srbije Ukrajinu koju je nazvao najkorumpiranijom državom na svetu.

- Srbija bi osmažila EU, ojačala je, doprinela bi razvoju EU, donela bi mir, dok bi mir sa sobom dovela oštećeno žito, ukrajinsku mafiju i rat -rekao je.

On danas boravi u Beogradu gde se održava novo zasedanje Zajedničke komisije za ekonomsku saradnju dve zemlje.

Sijarta je na aerodromu dočekala potpredsednica Vlade Srbije i ministarka privrede Adrijana Mesarović.