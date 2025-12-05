Slušaj vest

Vlada Republike Srbije, na predlog Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, obezbedila je 603 miliona dinara za uređenje stanica i stajališta na brzoj pruzi Novi Sad - Subotica, saopštile su danas Infrastrukture železnice Srbije.

Kako je navedeno, obezbeđeno je 453,75 miliona dinara za sanaciju staničnih zgrada železničkih stanica Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krilo "A" i krilo "D", koja su dilataciono odvojena). Za uređenje stajališta TPS Novi Sad Vlada Srbije obezbedila je i 150 miliona dinara, a ta sredstva namenjena su za parterno uređenje, pristupne saobraćajnice i parking prostor na ovom stajalištu.

Država Srbija nastavlja na ovaj način da investira velika sredstva za modernizaciju železničke infrastrukture, u interesu svih građana i privrede naše zemlje, navedeno je u saopštenju. "Infrastruktura železnice Srbije" sredstva od ukupno 603,75 miliona dinara za navedene poslove može da koristi već do kraja 2025. godine, a raspisana je javna nabavka za njihovu realizaciju.

Sanacija i adaptacija staničnih zgrada železničkih stanica Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krila "A" i "D", koja su dilataciono odvojena), obuhvataju izradu projekta i izvođenje radova na ovim objektima prema projektu, sa ciljem dovođenja staničnih zgrada u funkcionalno propisano stanje, u smislu izvođenja konstruktivnih i građevinskih radova, kao i vraćanje završnih obrada površina u prvobitno stanje.

Kako je istaknuto, na ovaj način, navedeni železnički objekti biće prilagođeni novim standardima i višim zahtevima za projektovanje, izvođenje i kontrolu građevinskih konstrukcija u našoj zemlji, koji su bazirani na evropskim standardima.

Ti standardi stupili su na snagu nakon što su svi projekti za brzu prugu već bili završeni, a radovi između Novog Sada i Subotice uveliko odmakli. Sanacija i adaptacija staničnih zgrada Bačka Topola, Subotica i Novi Sad (krila "A" i "D", koja su dilataciono odvojena) je i u skladu sa nalogom Inspekcije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se provere objekti na brzoj pruzi Novi Sad - Subotica, na bazi novih, viših evropskih standarda.

Sredstva od 150 miliona dinara namenjena su kako bi se Tehničko-putnička stanica Novi Sad bolje integrisala i povezala sa saobraćajno-transportnim sistemom u ovom gradu i ostalim pristupnim pravcima.

Da bi se to postiglo, biće potrebno uraditi tehničku dokumentaciju i izvesti potrebne radove, a predviđena je izgradnja pristupnih saobraćajnica, parkinga za automobile, pešačko-biciklističke staze, kao i parterno uređenje čitavog prostora. Na taj način, u saradnji sa Gradom Novim Sadom, biće stvoreni bolji uslovi za putnike i druge građane, kako bi im se olakšalo korišćenje železnice, a time i stvorili uslovi za povećanje obima prevoza.