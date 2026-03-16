Kada prelistavate oglase za prodaju ili izdavanje nekretnina, stanovi u visokom prizemlju obično su oni koji prvi privuku pažnju svojom cenom. Često su pristupačniji za 10 do 20 odsto u odnosu na stanove na višim spratovima, što u današnje vreme nije zanemarljiva ušteda. Ipak, iskusni stanari i agenti za nekretnine znaju da život u prizemlju zgrade nosi specifičan set dešavanja. Iskustva su podeljena, dok jedni uživaju u funkcionalnosti, drugi broje dane do selidbe.

Funkcionalnost kao prednost

Glavni adut visokog prizemlja, naročito u novogradnji, jeste neverovatna logistička olakšica. Za porodice sa malom decom, vlasnike kućnih ljubimaca ili starije sugrađane, odsustvo zavisnosti od lifta je ključni faktor kvaliteta života. Jedan od stanara u diskusiji na ovu temu objavljenoj na društvenoj mreži Reddit ističe neobičnu, ali praktičnu prednost:

- Malo je stan uvučen, pa nikad kiša nije pala na taj deo zgrade... Unosim stvari iz nabavke direktno kroz prozor, što je spas.

Osim lakšeg unosa namirnica i nameštaja, ovi stanovi su često prirodno hladniji tokom vrelih letnjih meseci. Dok se stanari na poslednjim spratovima bore sa pregrejanim betonom i visokim računima za klimu, oni u prizemlju često uživaju u prijatnijoj temperaturi u prostoru.

Mane ipak brojnije

Najčešća zamerka koju stanari ističu jeste hronični nedostatak intime. Život u visokom prizemlju često podrazumeva da su vam roletne spuštene veći deo dana kako biste izbegli poglede prolaznika.

- Nula privatnosti, roletne su nam bile spuštene skoro non-stop - navodi bivša stanarka jednog takvog stana, dodajući da su čak i terasu retko koristili jer se nalazila neposredno pored glavnog ulaza u zgradu.

Osim pogleda, tu je i pitanje buke i prašine. Blizina trotoara i parkinga znači da se svako paljenje motora ili razgovor prolaznika čuju kao da se dešavaju u vašoj dnevnoj sobi. Kao poseban problem korinsici Reddita spominju i klupe u parkovima ispred prozora, koje se tokom letnjih noći pretvaraju u centar okupljanja. Zabeleženi su slučajevi gde su se stanovi u prizemlju prodavali i po pet-šest puta jer stanari jednostavno nisu mogli da izdrže buku tinejdžera i noćnu vrevu pod prozorom.

Tehnički rizici o kojima se malo priča

Profesionalci u oblasti održavanja zgrada u diskusiji upozoravaju na jedan manje vidljiv, ali kritičan rizik, kanalizacioni sistem. U slučaju bilo kakvog zagušenja vertikale, stanari u prizemlju su prvi na udaru. Kako slikovito opisuje jedan korisnik:

- Najveća mana je što, kad se kanalizacija zapuši ili se desi kvar, gotovo je...

Takođe, kod zgrada koje su delimično ukopane ili imaju loše rešenu hidroizolaciju, vlaga se prva pojavljuje upravo u donjim zonama. To nije samo estetski problem, već direktan udar na zdravlje i dugovečnost samog objekta.