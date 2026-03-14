Slušaj vest

Smeštene na oko 950 metara nadmorske visine na planini Maljen, Divčibare sa svojim prirodnim lepotama predstavljaju jednu od najprivlačnijih turističkih destinacija na zapadu Srbije.

Nalaze se na približno 100 kilometara od Beograda, a još su bliže gradovima poput Čačka, Užica i Valjeva, zbog čega su čest izbor za putnike koji žele da se na kratko sklone od gradske gužve i svakodnevnog tempa.

- Uvek biram Divčibare, jer je ovde priroda netaknuta, a pogled fantastičan. Ne postoji uzalud verovanje da je ovde dolazio car Dušan i nagledao srpsku vojsku jer mu je sve bilo kao na dlanu. Zato se najviši vrh Divčibara koji se prostire na 1104 metara nadmorske visine. Ovde čovek da dođe da se nadiše i nagleda, pa da se vrati u grad spreman za sve stresove koji ga čekaju - rekao je za RINA Branko Lukić, turista iz Čačka.

Turizam i investicije

Stanovnici ovog kraja već godinama koriste prirodne lepote i veliki turistički potencijal koji Divčibare imaju. Potražnja za smeštajem svake godine raste, a sve je više onih koji žele da ulažu u turizam na planini Maljen i u samom turističkom centru.

- Bavimo se turizmom duže od tri decenije. Za sve ovo vreme dočekali smo i ispratili na hiljade gostiju, a mi smo srećni kad vidimo njih kako odlaze zadovoljni i uvek se vraćaju. Zbog same blizine najviše nam dolaze Beograđani, ali naravno tu ima i gostiju iz svih drugih gradova, ali i zemalja regiona - kaže meštanka Vera Kojić.

Divčibare su pod nadležnošću turističkih organizacija iz Valjeva i Kosjerića, a predstavnici obe institucije ističu da je za dalji razvoj ove planinske destinacije potrebno značajno ulaganje u putnu i drugu infrastrukturu.

- Planirano je dosta toga da se uradi kada je u pitanju turistička ponuda Divčibara, jer ovaj predeo zaista ima šta da ponudi i to ne samo tokom određenog godišnjeg doba, već svih 365 dana u godini. Divčibare su idealne za najmlađe, za njihove prve korake na skijama i zimske radosti, za kampove tokom leta - ističu u Turističkoj organizaciji opštine Kosjerić.