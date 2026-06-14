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Mnoge žene maštaju o prelepom balkonu prepunom cveća i raskošnim sobnim biljkama, ali se često dogodi da biljke, uprkos redovnoj nezi i pažnji, počnu da venu i gube svoj sjaj. Pre nego što odustanete od svojih omiljenih zelenih ljubimaca ili potrošite novac na skupa veštačka đubriva, vredi da isprobate jednostavan trik koji možete primeniti kod kuće.

Glavni sastojak ovog rešenja nalazi se gotovo u svakom domu, reč je o aspirinu. Iako ga najčešće koristimo za ublažavanje glavobolje, ova tableta može imati veoma pozitivan efekat i na biljke zahvaljujući salicilnoj kiselini koju sadrži.

U kombinaciji sa drugim sastojcima, salicilna kiselina doprinosi boljoj otpornosti biljaka, podstiče njihov razvoj i obilnije cvetanje. Posebno je značajno to što pomaže u smanjenju proizvodnje etilena, supstance koja često dovodi do sušenja biljaka. Osim toga, ovaj prirodni preparat može doprineti zaštiti od gljivica, jačanju korenovog sistema i postepenom povećanju bujnosti biljke.

Rastvor sa sodom bikarbonom pomaže kod biljnih vaši Foto: Cseh Ioan / Panthermedia / Profimedia

Recept za domaći preparat

Za pripremu su vam potrebni:

1 tableta aspirina

1 litar destilovane vode

Tabletu usitnite što bolje, dodajte je u destilovanu vodu i povremeno mešajte dok se potpuno ne rastvori.

Način primene

Ovaj rastvor može se koristiti za različite vrste biljaka, kako one koje rastu u bašti, tako i za sobno cveće u saksijama. Dovoljno je jednom sedmično zaliti biljke ovim rastvorom ili ga naneti prskanjem direktno na listove.

Nakon nekoliko dana moguće je primetiti poboljšanje izgleda biljke i njen oporavak. Isprobajte ovaj jednostavan trik i uživajte u bogatijem cvetanju tokom cele sezone.

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Dodatni saveti za negu biljaka

Pored aspirina, postoje i drugi jednostavni trikovi koji mogu pomoći da vaše biljke izgledaju zdravo i negovano.

Sunđer protiv prekomerne vlage

Preterano zalivanje jedan je od najčešćih razloga propadanja biljaka. Kada se voda zadržava u saksiji, koren ostaje bez dovoljno kiseonika, što može dovesti do njegovog truljenja.

Prilikom presađivanja biljke, na dno saksije možete postaviti nov i čist kuhinjski sunđer, a zatim preko njega dodati zemlju. Sunđer će upijati višak vode i pomoći da biljka raspolaže potrebnom količinom vlage.

Talog kafe za intenzivniju zelenu boju

Talog od kafe može biti koristan dodatak zemljištu. Ako primetite da listovi biljaka poput fikusa ili monstere postaju bleđi ili žućkasti, uzrok može biti nedostatak azota, koji je važan za stvaranje hlorofila.

Foto: Kurir/T.S.

Osušeni talog od kafe lagano umešajte u površinski sloj zemlje. Azot će se postepeno oslobađati i doprineti zdravijoj boji i bujnijem rastu biljke. Važno je da talog bude potpuno suv kako bi se sprečilo stvaranje buđi.

Šibica kao pomoć protiv mušica

Sitne mušice koje se često pojavljuju oko vlažne zemlje u saksijama mogu biti veoma dosadne. Jedan od trikova za njihovo suzbijanje jeste korišćenje obične šibice.

Šibicu zabodite u zemlju tako da fosforna glava bude okrenuta nadole, na udaljenosti od oko pet centimetara od ivice saksije. Nakon zalivanja, šibicu zamenite novom posle dva dana. Fosfor i sumpor iz šibice postepeno dospevaju u zemlju i mogu pomoći u odbijanju štetočina.

Kora banane i kvasac za bogatije cvetanje

Foto: RTV Mag Youtube printscreen

Umesto kupovnih preparata, za prihranu biljaka možete koristiti koru banane. Iseckajte je na manje komade, prelijte litrom vode i ostavite da odstoji tri dana. Nakon toga, dobijenom tečnošću zalijte biljke.

Za podsticanje rasta može poslužiti i rastvor od kvasca, koji sadrži vitamine B grupe i biljne hormone korisne za razvoj biljaka.

Pivo za sjajne listove

Ako želite da listovi sobnih biljaka izgledaju sveže i sjajno, možete napraviti mešavinu vode i piva u odnosu 1:1. Mekom pamučnom krpom natopljenom ovim rastvorom nežno prebrišite listove.

Na taj način uklonićete prašinu sa površine listova, a prirodni šećeri iz piva doprineće njihovom sjaju. Istovremeno, biljka može dobiti i određene hranljive sastojke. Ipak, ovaj postupak treba primenjivati umereno kako višak šećera ne bi pogodovao razvoju gljivica.