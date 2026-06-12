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Evropska unija od 1. jula uvodi novu carinsku naknadu na male pakete iz trećih zemalja, a odluka je izazvala talas razočaranja među milionima kupaca koji su godinama koristili platforme poput AliExpressa i Temua za kupovinu jeftinih proizvoda.

Na Redditu se povela rasprava nakon objave pod naslovom "Zbogom i hvala na svemu (EU smak sveta)“ uz sliku prazne korpe na AliExpressu, u kojoj korisnici izražavaju nezadovoljstvo zbog kraja ere jeftine onlajn kupovine.

Do sada su paketi vrednosti do 150 evra ulazili u EU bez carine, što je omogućavalo kupcima da direktno iz Kine naručuju sve od sitnog alata i rezervnih delova do odeće i elektronike po cenama znatno nižim od onih u evropskim prodavnicama. Savet EU je zvanično odobrio ukidanje tog oslobođenja, uz obrazloženje da evropski trgovci nisu u ravnopravnom položaju jer ne mogu da se takmiče sa velikim brojem jeftinih uvoznih paketa.

Prema podacima Evropske komisije, u EU je 2024. godine ušlo 4,6 milijardi malih paketa, od čega 91 odsto iz Kine. Kao jedan od razloga navodi se i negativan uticaj na klimu i životnu sredinu.

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Nova pravila uvodiće se postepeno. Od 1. jula 2026. na svaku kategoriju proizvoda unutar paketa naplaćivaće se paušalna carina od 3 evra, a potpuna reforma carinskog sistema očekuje se 2028. To znači da paket koji sadrži, na primer, pet različitih proizvoda iz pet kategorija može biti opterećen dodatnih 15 evra bez obzira na ukupnu vrednost porudžbine.

"Prinuđeni smo da kupujemo preko posrednika“

Upravo ta logika naplate po kategoriji najviše je razbesnela korisnike.

- To je prisilni posrednik, ništa više. Voleo sam što sam na AliExpressu mogao direktno da kupim mnogo različitih stvari i platim 50 odsto manje nego u prodavnici, uključujući dostavu. Nove tarife su okrutne i besmislene. Ima toliko kategorija, to je apsurd. Hoćeš da kupiš lanac za bicikl, šrafciger, pedale, lampu i zvonce? Žao nam je, to su pet različitih kategorija. Zašto jednostavno ne regulišu tarife? Moderne prodavnice ne dodaju nikakvu vrednost, prodaju istu robu za duplo veću cenu - napisao je jedan korisnik.

- Pravi EU patrioti ne kupuju iz Kine. Umesto toga kupuju istu kinesku robu od "lokalnog" posrednika sa 100 odsto marže. To su EU inovatori koje bismo svi trebalo da podržimo.

Bes zbog Brisela

- Oporezivati bogate? Fon der Lajen spava. Oporezivati siromašne koji su našli način da pobegnu od pakla dropshippinga i da sebi priušte male stvari? Pravo ludilo. Mrzim što se kritika EU doživljava kao nešto desničarsko, jer ovakve stvari bi trebalo da nas dignu na noge - poručio je jedan korisnik.

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Zbog svega toga neki su požurili da u poslednjem trenutku naruče što više mogu.

- Zbog toga sam prošle nedelje naručio stvari u vrednosti od 170 evra - napisao je jedan korisnik uz emotikon slomljenog srca, što je izazvalo mnogo reakcija podrške.

Mnogi nisu ni znali

Iako su promene blizu stupanja na snagu, deo korisnika je tek u raspravi saznao za njih. Reakcije su bile kratke i oštre.

- EU je odlična!!! Jer… možeš da putuješ bez pasoša!!! Ma je*ite se vi i vaše regulative - napisao je jedan korisnik, izražavajući opšte nezadovoljstvo.