Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja evropskog Zakona o digitalnim uslugama (DSA), navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolisala bezbednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme.

Evropska komisija saopštila je da postoji velika verovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji na platfomi Temu mogu da naiđu na nelegalne ili nebezbedne proizvode.

Brisel posebno zamera kompaniji način na koji procenjuje rizike i kontroliše ponudu proizvoda na platformi. Prema navodima Komisije, Temu koristi opšte smernice za elektronsku trgovinu umesto detaljne procene rizika specifičnih za sopstvenu platformu.

Evropske vlasti navele su i da sistem promocija i marketinga koji koristi Temu dodatno povećava rizik od širenja nelegalnih proizvoda.

Istraga je pokazala ozbiljne probleme sa bezbednošću određenih artikala koji se prodaju preko platforme. Veliki broj testiranih punjača nije prošao osnovne bezbednosne provere, dok su pojedine igračke za decu sadržale hemikalije iznad dozvoljenih granica ili predstavljale rizik od gušenja zbog sitnih delova.

Temu ima rok do 28. avgusta da predstavi plan mera kojim bi ispravio uočene propuste. Ukoliko Evropska komisija prihvati plan, kompanija će dobiti dodatni rok za sprovođenje promena, dok će se u suprotnom suočiti sa dodatnim novčanim kaznama, navodi se na veb stranici Evropske komisije.