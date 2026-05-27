U jednoj od zgrada iz Staljinovog perioda u Rusiji, dizajnerka enterijera Svetlana pokazala je kako mali stan može da postane funkcionalan i estetski skladan dom.

Stan koji je uređivala za svoju ćerku danas je pravi primer kako se kreativnim rešenjima i pažljivo planiranim budžetom može dobiti mnogo više od svega 42 kvadrata.

Stan u staroj zgradi sa visokim plafonima

Stan se nalazi u zgradi iz Staljinove ere, poznatoj po visokim plafonima i kvalitetnoj gradnji. Iako je plafon tokom renoviranja spušten, visina je i dalje oko tri metra, što prostoru daje osećaj prostranosti i dodatnu dozu elegancije.

Na ukupno 42 kvadratna metra postignuto je da stan funkcioniše kao pravi dvosoban prostor.

Pametan raspored za maksimalnu funkcionalnost

Svetlana je uspela da od relativno malog stana napravi potpuno funkcionalan dom sa odvojenom spavaćom sobom, dnevnim boravkom i kuhinjom koja je vizuelno odvojena od ostatka prostora.

Posebna pažnja posvećena je skladištenju, pa stan obiluje skrivenim mestima za odlaganje stvari i multifunkcionalnim rešenjima.

Renoviranje uz ograničen budžet

Pošto je budžet bio ograničen, korišćeni su brojni trikovi kako bi se uštedelo, a da enterijer ipak zadrži luksuzan izgled.

Mnogi dekorativni elementi i detalji kupljeni su preko povoljnijih internet platformi poput AliExpressa, što je značajno smanjilo ukupne troškove opremanja.

Dizajnerski trikovi koji vizuelno povećavaju prostor

Kao profesionalna dizajnerka enterijera, Svetlana je primenila proverene trikove kako bi stan delovao veće i prozračnije. Ogledala su korišćena za vizuelno proširenje prostora, lajsne su unele elegantan završni efekat, dok su ujednačene boje zidova i vrata doprinele skladnijem izgledu enterijera.