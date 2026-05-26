Izgradnja kompleksa Delta District u Bloku 20 na Novom Beogradu trenutno je jedan od najvećih i najvažnijih projekata u prestonici. Na uglu ulica Milentija Popovića i Bulevara Milutina Milankovića, vizuelna transformacija Bloka 20 postaje jasnija iz dana u dan.

Trenutni radovi na gradilištu fokusirani su na postavljanje fasade i finalizaciju krovnih konstrukcija. To su završni potezi na spoljašnjosti koji omogućavaju da se fokus u potpunosti pomeri na unutrašnje uređenje i najfinije detalje budućih domova. Svaki novi sprat i svaki novi segment fasade predstavljaju korak bliže finalnom izgledu prostora koji će redefinisati standarde luksuza, stanovanja i poslovanja na domaćem tržištu.

Hotel InterContinental u punom sjaju

U centru čitavog kompleksa nalazi se hotel InterContinental, koji je već dostigao svoju punu visinu. Konstrukcija hotela je potpuno završena, a radnici su sada fokusirani na krov, gde se montira čelična konstrukcija.

Ono što najviše privlači pažnju jeste staklena fasada, koja je već stigla do 18. sprata. Ova stakla ne služe samo za luksuzan izgled. Integrisani su solarni paneli, rešenje koje će hotelu doneti veliku energetsku vrednost i uštedu u godinama koje dolaze.

Jedan od najatraktivnijih delova hotela je panoramski bazen na 20. spratu. Na tom nivou je već završena betonska konstrukcija bazena, a u radionicama se uveliko pripremaju specifični akrilni zidovi koji će bazenu dati infinity izgled sa pogledom na ceo grad. Ovaj bazen biće pravo mesto za opuštanje i jedan od simbola luksuza koji Delta District donosi u Beograd.

Rezidencijalni deo i useljenje koje se iščekuje

Kada je reč o stambenim kulama, radovi takođe napreduju velikom brzinom. Manja rezidencijalna kula je skoro gotova u konstruktivnom smislu i na njoj se upravo postavlja poslednja krovna ploča. Na višoj kuli, radnici su stigli do 17. sprata, dok je fasada već počela da se montira na prvim nivoima zgrade.

Ono što ovaj projekat čini jedinstvenim na našem tržištu, jesu rezidencije sa potpisom hotela InterContinental. To znači da budući rezidenti dobijaju čitav koncept života koji prati standarde jednog od najboljih svetskih hotelskih lanaca. Vlasnici rezidencija imaće direktan pristup svim hotelskim servisima, od room-servisa i održavanja apartmana, do korišćenja spa centra i teretane. To je nivo udobnosti koji do sada nismo imali prilike da vidimo u Beogradu u ovom obliku.

Svi apartmani se predaju potpuno završeni i opremljeni po najvišim standardima koje diktira brend InterContinental. To podrazumeva kuhinje poznatog brenda Veneta Cucine i najmoderniju Gaggenau tehniku, što omogućava dom koji je spreman za život, bez brige o dodatnim radovima ili opremanju. Useljenje je planirano za 2027. godinu.

Poslovni prostori i unutrašnji radovi

Pored hotela i apartmana, izgradnja kompleksa Delta District obuhvata i modernu poslovnu kulu. Na ovom objektu se trenutno završavaju radovi na krovu i hidroizolacija, kako bi zgrada bila potpuno zaštićena. Unutar same kule, radovi su se preselili na uređenje zajedničkih prostora. Liftovi, lobiji i stepeništa polako dobijaju svoj finalni izgled, uz materijale koji odišu profesionalizmom i modernim dizajnom.

Dok se spolja montiraju stakla i završavaju krovovi, unutar svih objekata se odvija jednako važan proces. Postavljaju se sve potrebne instalacije i pregradni zidovi koji precizno definišu gde će biti buduće sobe, dnevni boravci i kancelarije. Sve je osmišljeno do poslednjeg detalja kako bi prostor bio maksimalno funkcionalan.

Održivost i sadržaji koji život čine lakšim

Izgradnja kompleksa Delta District fokusirana je na kvalitet života. Ceo kompleks se gradi po LEED i WELL standardima, što znači da se koriste materijali i sistemi koji su zdraviji za ljude i bolji za okolinu. Za grejanje i hlađenje koriste se geotermalne sonde, a sistemi za recirkulaciju vazduha osiguravaju da unutar zgrada uvek bude svež vazduh uz minimalnu potrošnju energije.

Pored pomenutog bazena na krovu, rezidenti će na raspolaganju imati i druge sadržaje koji štede vreme i čine svakodnevicu prijatnijom. To su ekskluzivni spa i fitnes centar, privatni bioskop za stanare, prostor za poslovne sastanke i dečja igraonica. Takođe, u prizemlju je planirano zatvoreno dvorište sa mnogo zelenila, koje pruža uživanje u miru, iako se nalazi u samom centru poslovne zone Novog Beograda.

Investicija u sigurnu budućnost

Povratak InterContinentala u Srbiju mnogo govori o samom projektu. Za nekoga ko kupuje apartman, to je potvrda da je novac pametno uložen. Širom sveta je dobro poznato šta ovaj potpis znači. Takve rezidencije su uvek tražene, ne zavise od trendova i godinama zadržavaju svoju vrednost. Izborom doma u kompleksu Delta District, zapravo birate status koji se podjednako poštuje i kod nas i bilo gde u svetu.

Sve ono što je ranije bilo na crtežima, sada se jasno vidi u Bloku 20. Beograd konačno dobija adresu na kojoj život daje poseban osećaj mira i udobnosti koji se retko nalazi, a sve je urađeno po svetskim merilima. Naša prestonica se menja, a Delta District je najbolji dokaz te promene i prilika da postanete deo nove, modernije istorije grada.

Delta District - pregled projekta Lokacija: Blok 20, Novi Beograd - neposredno uz Sava Centar, u poslovno-diplomatskoj zoni grada. 2 minuta do auto-puta, 5 minuta do centra grada, 15 minuta do aerodroma "Nikola Tesla". Tip projekta: Luksuzni multifunkcionalni kompleks - dve rezidencijalne i jedna poslovna kula, kao i hotel InterContinental Beograd. Model stanovanja: Ultra-luksuzni koncept. Direktna veza sa hotelskim servisima u skladu sa standardima međunarodnog hotelskog lanca. Opremljenost: Stanovi se isporučuju potpuno završeni uz mogućnost personalizacije Energetska efikasnost: LEED i WELL sertifikati, geotermalne sonde, solarni paneli, pametni sistemi kontrole potrošnje. Ekskluzivni sadržaji: Infinity bazen na 20. spratu, spa centar, privatni bioskop, poslovni lounge, teretana, igraonica, zatvoreno dvorište i parkovska zona. Prodaja: Individualne prezentacije u showroom-u u Sava Centru. Kupci: Investitori, diplomate, HNWI pojedinci iz zemlje i inostranstva. Investicioni elementi: Mogućnost povraćaja PDV-a od 20% za pravna lica, mogućnost dugoročnog izdavanja, pozicioniranje u zoni visoke tražnje.