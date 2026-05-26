Poslednjih godina cene osnovnih namirnica i svakodnevnih potrepština širom Evrope vrtoglavo rastu. Upravo zbog toga ljudi sve više traže male, ali efikasne načine za uštedu novca.

Jednostavno, taj novac mogli bi da preusmere na druge stvari, poput vikend putovanja, odlaska na more, porodičnog ručka u restoranu ili kupovine nove garderobe i obuće.

U vreme kada i najmanje poskupljenje može značajno da utiče na kućni budžet, mnogi građani okreću se praktičnim trikovima za štednju koje lako mogu da uklope u svakodnevni život. Jedna od njih je TikTokerka poznata pod imenom diaryofacheapskate, koja je svojim jednostavnim savetima o štednji privukla gotovo 250.000 pratilaca.

Četiri trika za uštedu

U jednom od poslednjih videa koje je objavila ponudila je četiri jednostavna trika koji bi, kada se kombinuju, mogli da pomognu da vam ostane više novca u džepu.

- Evo nekoliko "škrtih“ stvari koje sam danas uradila kako bih uštedela novac - rekla je na početku videa.

Prvi savet je veoma jednostavan, a odnosi se na osvežavanje doma bez kupovine skupih osveživača vazduha.

- Svi vole da im dom lepo miriše, ali ja ne trošim novac na osveživače vazduha. Svaki dan, bez izuzetka, otvaram sve prozore u kući. Svež vazduh koji cirkuliše najbolji je i najjeftiniji način da kuća lepo miriše - objasnila je.

Dodala je da redovno provetravanje uklanja ustajali vazduh i neprijatne mirise, te stvara prijatniji prostor bez dodatnih troškova.

Još jedan trik koji koristi odnosi se na kuvanje testenine. Kako bi smanjila potrošnju električne energije, testeninu pre kuvanja ostavlja nekoliko sati u vodi.

- To je stara navika kojoj se ponovo vraćam. Ostavim testeninu da odstoji u vodi nekoliko sati pre kuvanja, a ponekad je stavim i na sunce kako bi se voda malo zagrejala. Tako se skraćuje vreme kuvanja i troši manje struje - rekla je.

Štedi i tokom čišćenja

Osim na kuvanju, ova TikTokerka štedi i tokom čišćenja domaćinstva. Pokazala je kako ponovo koristi vodu kojom je prethodno oprala sudove kako bi očistila usisivač.

- Ova sapunica već je korišćena za pranje šerpi, pa ću je ponovo iskoristiti za čišćenje usisivača. Kad je već još topla, mogu iz nje da izvučem dve koristi - kazala je.

Istakla je i da pokušava da izbegne nepotrebno pranje dodatnih krpa i trošenje vode.

- Ovom krpom sam već brisala prašinu pa ću njome očistiti i usisivač. Kad brišem prašinu, koristim samo krpu i vodu. Ionako će se zaprljati, a ovako ne moram da perem dve krpe - dodala je.

Njen poslednji savet odnosi se na ono što većina nas već ima u domaćinstvu - korišćenje običnih kesa za kupovinu umesto kupovine novih torbi za svaku priliku.

- Društvene mreže stalno stvaraju osećaj da morate da kupite nešto novo za svaku situaciju. Večeras idemo na plivanje, ali ne treba mi posebna torba za bazen. Kesa za kupovinu sasvim dobro posluži. Nije lepa, ali je praktična. A najbolje od svega je što je besplatna - rekla je, pa dodala:

- Da li uopšte iko primećuje kakve torbe drugi nose na plivanje? Ako i primećuju, mogu da podnesem osudu čak i kad me nazivaju škrticom - naglasila je.

Na kraju je zaključila da male uštede i promene navika mogu da donesu veliku uštedu.