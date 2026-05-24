Usled ponovnog divljanja cena gasa, nafte i struje pod pritiskom geopolitičkih sukoba na Bliskom istoku, sve veći broj građana Evrope spas od skupih energenata pronalazi u potpunom zaokretu ka zelenim tehnologijama.

Prelazak na alternativna rešenja poput toplotnih pumpi i električnih automobila postao je masovan trend koji domaćinstvima donosi uštede od nekoliko hiljada evra godišnje.

Elektrifikacija kao štit od cenovnih šokova

Nova analiza danskog zelenog think tanka CONCITO pokazala je da je elektrifikacija najmoćniji alat za zaštitu građana od nestabilnog tržišta fosilnih goriva. Prema ovom istraživanju, ulaganje u toplotne pumpe i električna vozila može doneti uštede koje su jednake gotovo dvema godinama besplatnog grejanja za prosečno domaćinstvo u Evropskoj uniji.

Iako se uštede razlikuju u zavisnosti od lokalnih cena energije, prosek na nivou EU dostiže impresivnih 2.200 evra godišnje.

Koliko se tačno štedi: Francuska na prvom mestu

Analiza sprovedena u pet država članica EU otkrila je značajne finansijske benefite za građane koji su se odrekli tradicionalnih energenata. Podaci po zemljama izgledaju ovako:

Francuska: Najveća ušteda od čak 3.070 evra godišnje

Španija: Domaćinstva štede oko 2.000 evra

Nemačka: Godišnja ušteda iznosi najmanje 1.950 evra

Poljska: Građani u proseku štede 1.870 evra

Italija: Uštede se kreću oko 1.780 evra

Ove procene se čak smatraju konzervativnim, jer su zasnovane na podacima pre najnovijih eskalacija sukoba koji su dodatno podigli cene nafte i gasa.

Kraj ere gasnih kotlova i prodor električnih vozila

Trend promene je najočigledniji na tržištu grejnih tela. U Nemačkoj su toplotne pumpe po prvi put u istoriji nadmašile prodaju tradicionalnih gasnih kotlova, dok je u Ujedinjenom Kraljevstvu prodaja ovih uređaja skočila za više od 50 odsto samo tokom marta 2026. godine.

Slična situacija je i u automobilskoj industriji. Cene električnih vozila nastavljaju da padaju, a na tržištu Velike Britanije su novi električni modeli po prvi put postali u proseku jeftiniji za kupovinu od benzinskih varijanti. Pored kupovine, i lizing električnih automobila u mnogim slučajevima postaje povoljniji od lizinga klasičnih benzinaca.

Prepreke i uloga države: Visoki početni troškovi

Uprkos jasnoj računici o uštedi, najveći izazov za prosečno domaćinstvo i dalje predstavljaju visoki početni troškovi instalacije.

Stručnjaci ističu da bi ciljane subvencije države od oko 4.500 evra mogle da smanje period povrata investicije za toplotnu pumpu na svega pet godina.

Mnoge evropske zemlje već uvode dodatne olakšice za porodice sa nižim primanjima kako bi im pomogle da pokriju troškove ugradnje, čime se direktno smanjuje zavisnost od uvoznih energenata, kojih Evropa uvozi oko 90 odsto.