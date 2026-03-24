Odlazak kod automehaničara nikada nije bio skuplji. Prosečna popravka automobila košta 760 evra, što je 46 evra više nego prošle godine, prema novim podacima nemačke osiguravajuće kuće CarGarantie. Od 2016. godine troškovi su porasli za više od 50 odsto.

Glavni razlozi su jasni: rezervni delovi su skuplji za 6 procenata, dok je sat radnika u radionicama poskupeo za 8 odsto. Za osiguravajuće kompanije, ovo je katastrofa zato su zabeležili gubitke od skoro pet milijardi evra u poslednje dve godine.

Elektronika je skuplja od motora

Tehnološke promene su glavni krivac za visoke račune. Kod novih automobila, najskuplja stavka više nije motor, već električni sistem. Gotovo svaki treći kvar je povezan sa senzorima ili upravljačkim jedinicama. Elektronika, sa 19 odsto udela u ukupnom iznosu štete, prvi put drži neslavno prvo mesto.

Električni automobili: Retko se kvare, ali...

Električni automobili se pokazuju kao izuzetno jednostavni za održavanje. Samo 0,8 odsto prijavljenih kvarova na novim vozilima odnosilo se na elektromotor. Kvarovi su deset puta češći kod klasičnih benzinskih i dizel motora, a postoje i skupi defekti u menjačima i izduvnim sistemima.

Foto: Shutter

Međutim, postoji jedna začkoljica - kako bi nadoknadili gubitak održavanja, neki servisi neporebno dugo drže auto dpk ne dostignu 400 evra, čime se poništavaju uštede koje vozači električnih automobila ostvaruju na servisiranju motora.

Kako uštedeti novac?

Vozači ne mogu potpuno izbeći troškove usluga, ali ih mogu smanjiti:

Potražite rezervne delove : Čak i u ovlašćenim servisima, pitajte za rezervne delove. Nisu ništa gori od onih sa logom proizvođača, ali su često znatno jeftiniji

: Čak i u ovlašćenim servisima, pitajte za rezervne delove. Nisu ništa gori od onih sa logom proizvođača, ali su često znatno jeftiniji Ne bojte se nezavisnih servisa: Nezavisni servisi su obično jeftiniji. Mnogi vozači se plaše da će izgubiti garanciju, ali nema razloga za to. Kod fabričke garancije, važno je ko je izazvao kvar, a ne gde ste obavili redovne preglede

Nezavisni servisi su obično jeftiniji. Mnogi vozači se plaše da će izgubiti garanciju, ali nema razloga za to. Kod fabričke garancije, važno je ko je izazvao kvar, a ne gde ste obavili redovne preglede Izuzeci: Kod lizinga, vlasnik (lizing kompanija) može da odredi gde morate da vozite automobil. Takođe, ako proizvođač pokriva popravku u okviru garancije, on određuje uslugu, ali i dalje plaća račun.

Međutim, pravilo je jasno: motori se ređe kvare, ali elektronika i skupe satnice za mehaničare „pojedu“ svu ušteđevinu. Svako ko želi da uštedi novac ne bi trebalo da ide u najbliži servis, već u onaj najpristupačniji.