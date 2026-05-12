Nemačka i Evropa se suočavaju sa ozbiljnom nestašicom baznih ulja potrebnih za proizvodnju sintetičkih maziva. Zalihe bi mogle da budu iscrpljene do juna, što će najviše pogoditi automobilski sektor, uključujući i električna vozila. Glavni razlog krize je geopolitička napetost u Persijskom zalivu.

Teretni brodovi koji prevoze ključne resurse su blokirani, a sukob između Irana i Sjedinjenih Država preti daljom eskalacijom. Nakon skoka cena goriva, vozači se sada suočavaju sa znatno skupljim zamenama ulja.

Zašto su sintetička ulja neophodna

Moderna vozila, pa čak i električni automobili (za podmazivanje mehaničkih delova), zavise od baznih ulja Grupe III i polialfaolefina (PAO). Ovi visoko rafinisani sastojci imaju znatno bolja hemijska i mehanička svojstva od tradicionalnih mineralnih ulja.

Zavisnost od uvoza: Bliski istok obezbeđuje oko 20 odsto svetske proizvodnje ulja Grupe III. Za Evropu je ovaj značaj još veći - čak 72 procenta ovog uvoza nafte dolazi iz tog regiona.

Rafinerije pod napadom: Na primer, rafinerija u Bahreinu, koja proizvodi 400.000 tona godišnje, pogođena je projektilom, što je dodatno smanjilo kapacitet.

Cene na berzama vrtoglavo rastu Evropa i SAD grozničavo traže alternativne dobavljače, ali problem je i nedostatak sirovina poput etilena, koji se takođe isporučuje iz Zaliva.

Rezultat je meteorski porast "spot" cena na berzama, što je već počelo da se preliva na krajnje kupce na benzinskim stanicama.

Šta bi vozači trebalo da urade

Stručnjaci savetuju vozačima da provere sa svojim benzinskim stanicama: Da li im je potrebna zamena ulja pre juna? Koje specifikacije i odobrenja proizvođača su potrebne njihovom vozilu? Koliko će ih koštati litar ulja za zamenu?

Prema procenama ADAC-a, prosečna zamena ulja od 100 evra mogla bi vrlo brzo da poskupi za dodatnih 20 evra zbog rasta cena sirovina.

Savet: Nemojte se snabdevati Iako situacija deluje zabrinjavajuće, ADAC upozorava na "kupovinu hrčaka", piše Feniks magazin.

Motorno ulje ima maksimalni rok trajanja od pet godina. Kupovina velikih količina koje nećete potrošiti je samo nepotreban trošak, jer ćete na kraju morati da platite za njegovo odlaganje kao opasnog otpada.