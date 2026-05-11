Svi turisti koji se ove sezone upute ka Halkidikiju moraju biti na posebnom oprezu. Na jednoj od najprometnijih deonica, od Soluna ka Nea Mudanji, došlo je do značajnih promena u saobraćajnim propisima koje bi mnoge mogle skupo da koštaju.

Kako prenosi popularna stranica Grčka Info, ograničenje brzine na autoputu je smanjeno, a policijske patrole sa modernim radarima su postale svakodnevica.

- Na autoputu (dve trake plus zaustavna) od Soluna do Nea Mudanje i obrnuto, više nije ograničenje 110 km/h, već samo 90 km/h. Postavljeni su novi znakovi na svakih nekoliko kilometara - piše u upozorenju za srpske turiste.

Prema navodima portala Grčka Info, osim smanjenja brzine, vozače čeka još jedna "zamka".

- Takođe, na uzvišici nekoliko km pre skretanja za Nea Kalikratiju, iz smera Soluna, odnedavno gotovo tokom celog dana dežura policijski automobil koji radarom meri brzinu. U pitanju su isti novi radari kakvi se koriste i u Srbiji - dodaje se.