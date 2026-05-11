Podne pločice, koje su decenijama bile standard u uređenju enterijera, mogle bi uskoro da postanu prošlost zahvaljujući novoj generaciji ultra tankih podnih obloga. Reč je o inovativnom sistemu debljine svega 2 milimetra koji omogućava da se stari podovi obnove bez razbijanja i dugotrajnih radova.

Ono što ovu tehnologiju izdvaja jeste činjenica da se postavlja direktno preko postojeće površine. To znači da nema potrebe za uklanjanjem starih pločica, iznošenjem šuta ili ulaskom u klasična, često iscrpljujuća renoviranja. Na taj način značajno se skraćuje vreme izvođenja radova, ali i smanjuju ukupni troškovi.

Najveća prednost brzina ugradnje

Sistem se zasniva na ultratankim vinilnim podnim tehnologijama koje se već proizvode u više zemalja, među kojima su Kina i države Evrope. Iako deluje jednostavno, njegova primena donosi niz praktičnih prednosti, posebno u situacijama kada je potrebno brzo i efikasno osvežiti prostor.

Jedna od najvećih prednosti je brzina ugradnje. Stručnjaci ističu da se ceo pod u jednoj prostoriji može završiti za samo jedan dan, uz minimalno stvaranje prašine, buke i građevinskog nereda. Upravo zbog toga ovaj sistem postaje sve privlačniji ljudima koji ne žele da napuštaju svoj dom tokom renoviranja.

Iako tanka, podloga nije krhka

Iako je debljine svega nekoliko milimetara, nova podna obloga nije krhka. Naprotiv, izrađuje se od specijalno ojačanih materijala koji joj daju otpornost na udarce i smanjuju rizik od pucanja. Dodatno, ovakvi podovi mogu doprineti boljoj toplotnoj i zvučnoj izolaciji u poređenju sa klasičnom keramikom.

Stručnjaci ističu i da ovakva rešenja mogu povećati vrednost nekretnine. Brza adaptacija prostora i moderan izgled čine ih posebno zanimljivim u renovacijama, jer mogu poboljšati estetski utisak i olakšati kasniju prodaju ili izdavanje stana.

Zbog svega navedenog, podne obloge od 2 milimetra sve češće se posmatraju kao ozbiljna alternativa klasičnim materijalima. Da li će u budućnosti zaista zameniti keramiku i porcelan, ostaje da se vidi, ali trend jasno pokazuje u kom pravcu ide tržište.