Kako do svežeg izgleda kupatila bez lupanja pločica, vađenja kade i skupih intervencija? Keramiku i kadu možete prefarbati!

O farbanju keramike smo ranije već pisali, a sada je došlo na red da i stara, trošna kada dobije osvežen izgled. Osim s estetske strane, farbanje kade je dobro i zbog toga što ovim postupkom uklanjate rđu s površina pa vaše telo više neće biti izlagano ovoj nezdravoj sredini.

Postupak farbanje kade je relativno brz i jednostavan tako da se i sami možete upustiti u ovaj posao. U specijalizovanim prodavnicama može se kupiti set za farbanje kade uz koje dobijate i uputstvo kako da ofarbate kadu.

Postupak farbanja stare kade

Pre početka farbanja kade, neophodno je da se ona prvo dobro išmirgla pomoću šmirgle granulacije P180. Nakon šmirglanja, površina se prebriše posebnim razređivačem koji će očistiti kadu i pripremiti površina za nanošenje farbe. Cena razređivača je 100 din.

Set za farbanje se sastoji od litra bele Temadur 20 boje, razređivača za boju i herter (učvršćivač). Ceo set u zavisnosti od veličine košta od 30 do 40 evra. Jedan set je dovoljan da se kada može ofarbati u neophodna dva sloja.

Za nanošenje prvog sloja se u pola litre boje doda pola razređivača za boju i pola hertera. Tek nakon 3 do 4 sata od nanošenja prvog sloja može se naneti drugi sloj. Bitno je da se ne zameša sve odjednom, jer će boja da se stvrdne i neće se moći iskoristiti za mazanje drugog sloja.

Za nanošenje boje se predlaže Anza valjak za ekstra glatke površine i Anza četku koja se koristi za manje pristupačna mesta.