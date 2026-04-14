Slušaj vest

Renoviranje kupatila nije jeftina stvar. U jednom od prošlih članaka napisali smo da ono nosi najveći trošak prilikom adaptacije jednog stana. Međutim, postoje trikovi koji mogu da smanje ovaj iznos. Naravno, ako zasučete rukave!

Farbanjem keramike specijalnim bojama dobićete jednobojnu površinu, a boju možete da birate iz ton karte s velikim brojem nijansi. Na njoj će se čak ocrtavati reljef ukoliko pločica ima teksturu. Ne plašite se da će se boja skinuti! Ukoliko budete farbali keramiku prema uputstvu proizvođača i sa pravim bojama, ona će trajati veoma dugo.

Ono što je jako dobro kod specijalizovanih boja jeste činjenica da one imaju odličnu pokrivnu moć. Testirali smo je na granitnoj hrapavoj keramici kao i na poliranoj u jarko crvenoj boji. Želeli smo da proverimo da li će osnovna boja probijati, to jest da li je tako dobra pokrivna moć boje.

Krećemo sa testiranjem: Bež granitnu keramiku smo farbali u belu, a jarko crvenu poliranu u plavi ton.

Potreban materijal za farbanje moher valjak

mala četka

šmirgla granulacije P120

Temadur boja, razređivač i herter (učvršćivač) – kupuju se kao set za bojenje

šabloni opciono

Podne pločice potrebno je prvo pripremiti – to je veoma bitna faza. Za početak ih ošmirglajte šmirglom granulacije P120 (može i P100 tj bilo koja grublja). Nakon šmirglanja, keramiku očistite razređivačem (cena oko 100 din).

Ukoliko ovo ne uradite, odnosno ako se ne ošmirglaju dobro i ne očiste, boja će se slabije vezati za površinu pločice. Zbog toga pređite svaku pločicu detaljno kako bi boja bila postojanija.

Za farbanje keramike potreban vam je mali moher valjak (roler je 60, ručka 75 dinara) i mala četka po potrebi.

Kada su pločice pripremljene, one se farbaju Temadur bojom u dva sloja u razmaku od 3-4h. Jedan set za farbanje keramike sadrži Temadur boju, herter i razređivač za boju i jedan set pokriva do 5m2 pločica u dva sloja.

Boja se u kantici meša sa razređivačem i sa herterom te se ravnomerno nanosi na pločicu moher valjkom. Nakon farbanja u prvom sloju, potrebno je da se sačeka oko 3 do 4 sata pre nego što nanesete drugi sloj.

Foto: Screenshot TikTok

Kada i drugi sloj bude suv (za 3-4h), odnosno budete mogli da hodate po po ofarbanom podu, možete dekorisati pločice nanošenjem farbe u drugoj boji uz pomoć šablona.

Kada ste potpuno završili sa farbanjem i dekorisanjem pločica, sačekajte 3-7 dana pre nego što počnete sa unošenjem teških stvari jer je ovo period zrenja boje na keramici.

Boja je otporna na vodu, kišu, sneg, UV zrake i jaku kućnu hemiju, pa je pogodna za uređenje kako unutrašnjih podova, tako i spoljnih natkrivenih i nenatkrivenih terasa.

Cena farbe za pločice

Set za farbanje keramike treba da sadrži boju, herter i razređivač za boju i pokriva do 5m2 poda. Osnovni set bele boje može se kupiti po ceni od 2.700 din / oko 25 evra (za 5m2 keramike u dva sloja). U salonu Auto Duga moguće je toniranje boje u bilo koji ton sa ton karte.

Šabloni za šare… za one sa strpljenjem

Ako vam jednobojne pločice nisu dovoljno interesantne, možete pomoću šablona iscrtati geometrijske šare. Šablone možete naći u prodavnicama koje drže hobi materijale (za slikanje, dekupaž i sl).

Ipak, ukoliko je moguće pronađite šablone sa lepljivom stranom jer u suprotnom može doći do podlivanja boje ispod šablona što se desilo u našem slučaju.

pločice Foto: printscreen/instagram/honeyandfitz

Šabloni se uglavnom koriste na horizontalnim površinama, to jest na podovima. Naravno, sa malo više preciznosti, moguće je koristiti ih i na zidnim površinama.

Mi smo pronašli šablone dimenzija 21×36, 25×25 do 45×45 centimetara, a cene se kreću od 150 do 850 dinara po šablonu. Bitno je da šablon bude dobro pripijen uz površinu keramike kako se boja ne bi podlila. Za ovo je potrebna VRLO spretna ruka.

Brzo, lako i povoljno rešenje za osveženje izgleda kupatila ali… Farbanje keramike je odlično rešenje za brzo, lako i pre svega povoljno osvežavanje izgleda vašeg kupatila. Ovo je vrlo lagan posao za koju nije potrebno prethodno farbarsko iskustvo.

Ipak, ukoliko želite šare, morate se naoružati strpljenjem. Pripremite i četkice kojim ćete raditi sitne popravke nakon što se boja podlije pod šablon.