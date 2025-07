Od zamene vodovodnih instalacija do renoviranja kupatila, cene majstora, materijala i opreme mogu biti šokantne. Korisnik Redita se našao u sličnoj situaciji, pokušavajući da sazna koliko bi ga koštalo – samo kupatilo.

- Zdravo, zanima me koliko bi koštalo renoviranje kupatila od 5m2. Radovi obuhvataju: Uklanjanje sanitarija – toalet, kada, lavabo. Uklanjanje i odvajanje starih pločica. Zid je neravan, a pošto je kupatilo malo, pre bih se odlučio za malterisanje nego za Knauf. Pod kupatila je na nižem nivou od hodnika, pa bi trebalo da se izravna. Hidroizolacija. Postavljanje keramike do plafona + pod. Postavljanje sanitarija. Materijal bih sam kupio, zanima me cena ručnog rada i koliko dugo traje renoviranje - objasnio je.