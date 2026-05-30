Slušaj vest

U Nemačkoj je broj nezaposlenih u maju ponovo pao ispod granice od tri miliona, ali tamošnje tržište rada i dalje ne pokazuje jasne znake stabilnog oporavka, saopštila je Savezna agencija za rad (BA).

Prema zvaničnim podacima, broj nezaposlenih smanjen je za 58.000 u odnosu na april i iznosio je 2,95 miliona. Međutim, u poređenju sa istim mesecom prošle godine, to je i dalje 31.000 više nezaposlenih.

Stopa nezaposlenosti u maju iznosila je 6,3 odsto, što je za 0,1 procentni poen manje nego u aprilu, ali i dalje 0,1 poen više nego u maju 2025. godine. Predsednica uprave Savezne agencije za rad Andrea Nales ocenila je da sezonsko poboljšanje ne predstavlja suštinsku promenu na tržištu rada.

U istom periodu nemačkoj agenciji prijavljeno je 643.000 slobodnih radnih mesta, što je za 8.000 više nego godinu dana ranije. Ukupan broj korisnika naknade za nezaposlene iznosio je 1,073 miliona, odnosno 113.000 više nego u istom periodu prošle godine.

Ipak, koliko je brojka od 2,95 miliona nezaposlenih velika govori činjenica da Nemačka ima više nezaposlenih nego što čak 15 evropskih zemalja ima stanovnika. Evropske zemlje koje imaju manje stanovnika nego što Nemačka ima nezaposlenih su: Litvanija, Albanija, Slovenija, Severna Makedonija, Letonija, Estonija, Kipar, Crna Gora, Luksemburg, Malta, Island, Andora, Monako, Lihtenštajn i San Marino.