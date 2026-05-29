Iako je do male mature ostalo manje od 20 dana, pretpostavka je da su osmaci u Srbiji do sada odlučili koju srednju školu će upisati. Naravno, od završnog testa zavisi koliko će imati bodova, pa će spram toga znati da li "upadaju" u željenu školu ili ne. Međutim, treba da znaju da mogu da upišu i neku drugu školu koja ne zahteva toliki broj poena, a posle koje mogu odmah da se zaposle i to sa odličnom platom.

Mnogi đaci teže da upišu popularne beogradske škole, kao što su gimnazije, Vazduhoplovna akademija, ekonomska i medicinska škola, a za njih im je potrebno više od 80 bodova (za pojedine gimnazije i Vazduhoplovnu akademiju čak i više od 90).

Ali, ima dobrih škola koje ne zahtevaju veliki broj bodova pri upisu, a koje obezbeđuju siguran posao i dobru zaradu, što je mnogim đacima veliki motiv za upis.

Nakon završetka, mogu, ali i ne moraju da upišu visoku školu ili fakultet.

Ugostiteljsko-turistička škola Beograd

Smer "kulinarski tehničar" nalazi se u Ugostiteljskoj-turističkoj školi u Beogradu, kao i u Srednjoj turističkoj školi, a poslednjih godina otvorene su i privatne srednje škole u kojima se đaci školuju za kuvara.

Kuvar je izuzetno plaćeno zanimanje s početnom platom oko 1.000 evra, dok je oko 70 bodova potrebno za upis.

Kuvari su posebno traženi kao sezonski radnici, te pronalaze posao tokom leta u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Grčkoj...

Prva ekonomska škola

Prema podacima Nacionalne službe za zapošljavanje, među najtraženijim zanimanjima za ljude sa srednjom stručnom spremom jesu administrativni tehničari.

Njih ima u Prvoj ekonomskoj školi, dok je danas mnogo kurseva koji osposobljavaju administrativne tehničare, odnosno knjigovođe.

Oni rade od procenta, a prema podacima sa sajtova za zapošljavanje, početna plata im je oko 90.000 dinara.

Građevinska škola Zvezdara

Đaci neće u molere, keramičare, električare, tesare, armirače, montere suve gradnje, ali zato žele da rukuju bagerom, buldožerom, valjkom dizalicom, kranom, rovokopačem...

To zanimanje je u okviru odeljenja "rukovalac građevinskim mašinama" odnosno bagerista koje se nalazi u okviru Građevinske škole Zvezdara.

Prema rečima direktora ove škole Rada Zejaka, prošle godine škola je produžila listu za prijave.

Objašnjava da ne čudi što bi svi u vozače mašina, kada je to posao koji fizički nije težak, s početnom platom od 1.000 evra.

- Mi smo prošle godine, planirajući i očekujući da će interesovanje biti veliko kao što je bilo prethodnih godina, proširili kapacitete tako da smo 42 rukovaoca građevinskom mehanizacijom upisali, što znači jedno i po odeljenje. Kada bolje razmislimo, videćemo da su uslovi rada tog profila bolji i za one koji žele time da se bave komforniji, i zbog toga se i deca odlučuju na to. Tu nema nekog velikog manuelnog rada, sediš u mašini i upravljaš njome, tako da to doprinosi većem interesovanju - kaže nam direktor.

Dodaje da je plata jednog početnika koji je završio ovaj smer oko 1.000 evra.

U inostranstvu je, pak, zarada još veća.

- Rukovaoci mogu izuzetno da dobiju dobra primanja i kao početnici. Njihova plata zapravo zavisi od samog preduzeća, ali u proseku jedan početnik ima oko 1.000 evra - naglašava on.

Učenici koji se školuju na ovom smeru, od druge godine imaju praksu u kompaniji koja sarađuje sa školom. Praksa im je, mahom, plaćena, a kako direktor kaže, po završetku treće godine učenici obično postaju zaposleni te firme.

Škola za negu lepote

Za frizere kažu da zarađuju odlično i to je tačno.

Jedina mana je što frizera danas ima na svakom ćošku. Ipak, svaka roba ima svog kupca, pa tako i frizeri svoje mušterije.

Smer za frizera nalazi se u Školi za dizajn, a prema podacima od prošle godine, dovoljno je da učenik ima između 50 i 60 bodova. Naravno, to zavisi od škole do škole.

Početna plata frizera pomoćnika je oko 80.000 dinara, dok sa bakšišom ta zarada može da bude i oko 100.000.

Današnji frizeri idu na različite kurseve i usavršavanja, pa u skladu sa znanjem i iskustvom, zarađuju i od nekoliko hiljada evra.

Elektrotehnička škola

Smerovi administrator mreže i tehničar računara koji se nalazi u okviru Elektrotehničke škole "Stari grad" veoma su popularni među đacima koji mogu da se zaposle odmah nakon stečene diplome.

Početna plata administratora mreža odnosno IT profesionalca je 1.000 evra, a može biti i veća, ukoliko učenik odluči da nastavi školovanje.

Što se tiče potrebnih bodova, podaci pokazuju da je oko 70 poena bilo potrebno za upis.

Medicinska škola

Prema rečima Milorada Antića, predsednika Foruma srednjih stručnih škola, najtraženiji smerovi u Srbiji, ali i u inostranstvu su farmaceutski tehničar, tehničar fizijatar i laborant u okviru medicinskih škola, kojima on daje primat.

- Ta zanimanja su tražena u Srbiji, ali i u inostranstvu. Medicinski tehničari su već godinama traženi u Nemačkoj, Austriji i Italiji gde je plata od 2.000 evra uz obezbeđen smeštaj - kaže Antić, i dodaje:

- Za dečake je interesantnije zanimanje tehničar vazduhoplovnog saobraćaja za bezbednost koje dobija nakon završetka Vazduhoplovne akademije. Imaju praksu na Aerodromu "Nikola Tesla", tu konkurišu za posao, a plata je od 150.000, pa naviše. dinara. To zanimanje je traženo i u arapskim zemljama.