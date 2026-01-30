Slušaj vest

Nemačka već decenijama spada među najpoželjnije destinacije za građane Srbije koji odlaze u inostranstvo zbog zaposlenja. U prilog tome govori podatak da u nemačkim gradovima danas živi i radi više od 400.000 ljudi iz Srbije. Očekuje se da taj broj dodatno raste, budući da je ova zemlja poslednjih godina znatno liberalizovala pravila boravka i zapošljavanja.

Naši građani koji su već zaposleni u Nemačkoj ostvaruju mesečne prihode koji u pojedinim slučajevima dostižu i 7.000 evra, u zavisnosti od nivoa obrazovanja, zanimanja i regije u kojoj rade. Pored osnovnog posla, mnogi imaju mogućnost da obavljaju i dodatni, neoporezivi posao, čime dodatno uvećavaju svoja primanja.

Nemačka se već izvesno vreme suočava sa ozbiljnim nedostatkom radne snage, zbog čega je odlučila da od 2024. godine udvostruči broj izdatih radnih viza. Ova odluka ne odnosi se samo na građane Srbije, već i na radnike iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije i Albanije.

To praktično znači da će radnici iz ovih zemalja, u okviru Uredbe o Zapadnom Balkanu, imati povlašćen pristup nemačkom tržištu rada. Dodatno, Nemačka je pojednostavila uslove za boravak i rad, naročito nakon uvođenja tzv. „karte šansi“.

Osim toga, smanjen je i zakonski period boravka potreban za dobijanje nemačkog državljanstva. Prema navodima portala Germany-Visa.org, od 27. juna 2024. godine moguće je podneti zahtev za naturalizaciju nakon pet godina legalnog boravka, umesto dosadašnjih osam.

Kada je reč o zapošljavanju, u Nemačkoj se najlakše dolazi do posla u oblasti fizičkih zanimanja. Najtraženiji su građevinski radnici, moleri, gipsari, električari, ali i pekari, kuvari, konobari, kao i profesionalni vozači svih kategorija. Posebno su cenjeni medicinski tehničari i medicinske sestre, koji se smatraju jednim od najperspektivnijih zanimanja.

Većina naših ljudi u Nemačkoj zaposlena je upravo na fizičkim poslovima, prvenstveno u građevinarstvu. Značajan broj radi i u zdravstvenom sektoru, kao negovatelji, medicinski tehničari, fizioterapeuti i farmaceuti. Takođe, veliki broj lekara iz Srbije pronašao je zaposlenje u nemačkim zdravstvenim ustanovama, gde mogu da ostvare mesečnu zaradu i do 7.000 evra.

Nemačka najviše traži medicinske radnike

Medicinska zanimanja godinama su na vrhu liste deficitarnih profesija u Nemačkoj. Bolnice i zdravstvene ustanove aktivno zapošljavaju lekare iz Srbije, ali i medicinske sestre, laboratorijske tehničare i fizioterapeute.

Foto: Shutterstock

Visina plate u zdravstvu zavisi od stepena stručne spreme. Tako, prema dostupnim podacima, fizioterapeutski tehničari zarađuju oko 2.839 evra mesečno, dok su primanja lekara znatno veća i dostižu oko 7.000 evra.

Najveća potražnja, međutim, vlada za medicinskim sestrama i tehničarima, koji mogu da ostvare mesečnu zaradu između 2.000 i 4.000 evra. Negovateljima se, prema aktuelnim oglasima, nude plate u rasponu od 2.500 do 3.000 evra.

Varioci i automehaničari

Velika potražnja postoji i za variocima, električarima i automehaničarima, zanimanjima koja su i u Srbiji deficitarna. Iako su ova zanimanja kod nas relativno dobro plaćena, sa početnim platama od 100.000 do 120.000 dinara, radnici sa iskustvom se često odlučuju za odlazak u Nemačku, gde mogu da zarade i do 4.000 evra mesečno, u zavisnosti od iskustva i mesta rada.

Foto: Iakov Filimonov / Alamy / Profimedia

Znanje nemačkog jezika je značajan uslov za zapošljavanje, čak i u ovim profesijama. Zbog toga mnogi naši radnici u početku prihvataju poslove koji zahtevaju minimalnu komunikaciju, dok paralelno uče jezik i napreduju u karijeri.

Električari

Električari su takođe među najtraženijim radnicima. Trenutno im se nude plate u rasponu od 2.000 do 3.000 evra, uz mogućnost daljeg rasta zarade.

Posao obuhvata radove na industrijskim i stambenim objektima, a poslodavci u velikom broju slučajeva obezbeđuju smeštaj, kao i radnu i boravišnu dozvolu. U nekim oglasima navodi se satnica u iznosu od 17 do 21 evro.

Građevinski sektor

Građevinarstvo je tradicionalno jedna od najzastupljenijih oblasti zapošljavanja Srba u dijaspori. Potražnja postoji za svim profilima građevinskih radnika, a posebno su traženi majstori za aluminijumske fasade i montažu solarnih panela.

Foto: Shutterstock

Početnici u ovom sektoru mogu da zarade oko 2.500 evra mesečno, dok iskusni majstori ostvaruju prihode i do 6.000 evra. Monterima se nude plate od približno 2.600 do 4.000 evra.

Interesovanje postoji i za bageriste, a njihova mesečna primanja mogu da dostignu i 3.800 evra.

Profesionalni vozači

Zvanični podaci sa nemačkih biroa rada godinama unazad pokazuju da su vozači, medicinski radnici i sezonski radnici u poljoprivredi među najtraženijim profilima. Vozači su se pritom često najlakše zapošljavali, a uslovi rada i zarade koje ostvaruju u Nemačkoj znatno su povoljniji u odnosu na ugostiteljski sektor, pa čak i u odnosu na pojedina zanimanja u zdravstvu.

Prosečna plata profesionalnog vozača u Nemačkoj danas iznosi oko 3.500 evra, pri čemu visina zarade zavisi od vrste prevoza i relacija na kojima vozač radi.