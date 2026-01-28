Slušaj vest

Neprijatne situacije sa nadređenima na radnom mestu nisu neuobičajene, bilo da se radi o nesporazumima, neispunjenim obećanjima ili iznenadnim trenucima tenzije. Takva iskustva mogu zadesiti i one sa dugim radnim stažom, a ponašanje pojedinih šefova ponekad deluje kao da je preuzeto iz komedije ili dramske serije.

Svoje iskustvo sa portalom BrightSide podelila je 28-godišnja Sonja, čija priča pokazuje kako naizgled rutinska situacija na poslu može da dobije potpuno neočekivan ishod.

Povratak sa bolovanja i dodatni pritisak

Sonja navodi da se nedavno vratila na posao nakon operacije, uz saglasnost lekara, ali i uz jasno propisana ograničenja zbog oporavka i prisutnih bolova.

- Tokom prve nedelje po povratku, šef mi je rekao da moram da obučim novog zaposlenog - započela je svoju priču.

Kada ga je podsetila da je i dalje u fazi oporavka i pitala da li obuka može da bude odložena ili da se novi radnik privremeno rasporedi na drugo mesto, dobila je kratak odgovor.

- Samo je odmahnuo glavom i rekao: Posao ne staje zbog ličnih problema. Nisam imala izbora nego da pristanem - navela je Sonja.

Iako se trudila koliko je mogla, kaže da je bilo jasno da joj fizički nije lako, uz česte pauze, oprezno sedenje i stajanje. Šef je nakratko svratio, uverio se da obuka traje i potom otišao.

Neočekivan obrt

Po njegovom odlasku, novi zaposleni ju je tiho upitao da li bi trebalo da radi dok se ona još oporavlja. Sonja mu je objasnila situaciju i prenela šta joj je šef rekao.

- Klimnuli su glavom i rekli da su još u fazi upoznavanja sa kompanijom, jer su nedavno interno premešteni i da tokom uvođenja u posao direktno izveštavaju kadrovsku službu - ispričala je.

U tom trenutku tome nije pridavala veći značaj. Međutim, nekoliko dana kasnije dobila je poziv na razgovor u kadrovsku službu, gde je saznala da je „novi zaposleni“ zapravo bio tajni predstavnik HR sektora, čiji je zadatak bio da proveri ponašanje njenog nadređenog.

- Rekli su mi da su i drugi zaposleni već prijavljivali mog nadređenog zbog prisiljavanja ljudi da rade dok su bolesni ili povređeni - navela je Sonja.

Ishod i posledice

Kadrovska služba je potom razmotrila više prijavljenih slučajeva, uključujući i njen, kako bi se utvrdio obim problema. Od Sonje je zatraženo da događaje opiše činjenično, bez dodatnih optužbi ili dramatizacije.

- Dve nedelje kasnije, moj šef više nije radio u kompaniji. Zvanični razlog bio je ponovljeno kršenje politike firme u vezi sa zdravljem zaposlenih i prilagođavanjem radnog mesta - rekla je Sonja.

Dodala je da joj je radni raspored potom prilagođen, kao i da joj je savetovano da u potpunosti iskoristi vreme za oporavak koje joj je ranije odobreno.

- Dugo sam verovala da je guranje preko granica dokaz lojalnosti i predanosti. Sada shvatam da forsiranje često samo razotkrije probleme koji nikada nisu smeli da postoje. Oporavila sam se i nadam se da je moj bivši šef naučio lekciju koju će poneti na svoje sledeće radno mesto - zaključila je.