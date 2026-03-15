Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je početak radova na više infrastrukturnih projekata u Bajina Bašta i okolini, uključujući rekonstrukciju Svetosavske ulice i izgradnju puteva ka Užice i Valjevo, kao i dolazak novog investitora u taj grad.

"Potreban je još jedan investitor da bi se ljudi osećali sigurnije".

On je dodao i da dnevno u Bajnu Baštu dolaze i ljudi iz Skelana i Srebrenice gledajući kako da nađu posao.

"Obećao sam ljudima da ćemo da uradimo Svetosavsku ulicu ovde, obećao sam Kadinjaču i ceo put Bašta-Užice. Nisam obećao preko Debelog brda ovo što ide Rogačica-Valjevo, ali sad vam kažem - sve tri stvari ćemo odmah ili najkasnije ove godine, za ono zašto još nije završen projekat, da krenemo da radimo i da uradimo brzo", rekao je Vučić na pitanje novinara koliko će program "Srbija 2030-2035" značiti srpskim privrednicima.

Dodao je da se time Bajina Bašta približava Beogradu i dovodi mnogo više turista u mesto, dok se privrednicima olakšava transport i prisustvo na tržištu.

"Mogu da vam kažem da će biti toliko investiranja, njima će da znači", rekao je Vučić.

"Do Vidovdana kreću radovi na tunelu Kadinjača, u sredu ugovor za Smajli"

Predsednik Vučić izjavio je danas da će najkasnije do Vidovdana krenuti radovi na tunelu "Kadinjača" na putu Bajina Bašta - Užice, a da bi u sredu trebalo da bude potpisan ugovor za saobraćajnicu u Vojvodini, tzv. "Smajli".

On je to rekao tokom razgovora sa lokalnim privrednicima, nakon obilaska destilerije BB Klekovača, dodajući da će izgradnja tog puta i tunela "Kadinjača" značiti ljudima u Bajinoj Bašti i da će moći brže da dođu do Užica i tamošnjeg zdravstvenog centra.

"Tunel dogovaramo, koji je beskrajno skup, i krenuće vam najkasnije u junu. Do Vidovdana ćete da vidite da su krenuli sa pripremnim radovima. A mi ćemo vas obavestiti kad ćemo ugovor da potpišemo", rekao je Vučić u razgovoru sa privrednicima.

Dodao je da će sutra biti potpisan ugovor za radove na Svetosavskoj ulici u Bajinoj Bašti i da će u roku od dva meseca krenuti radovi.

Kada je reč o radovima na putu od Bajine Bašte do Valjeva preko Debelog Brda, Vučić je predstavnicima vlasti na lokalu rekao da se spreme za početak radova i da će on razgovarati sa ministrom finansija Sinišom Malim o finansiranju radova na tom putu.

Predstavnici lokalne vlasti i privrednici su naveli da radovi na tom putu mogu da počnu u roku od 10 dana, na šta im je Vučić poručio da probaju da završe put do oktobra ili novembra, da bi do zime građani mogli da idu boljim putem.

Govoreći o projektima u ostatku Srbije, naveo je da bi u sredu trebalo da bude potpisan ugovor za tzv. "Smajli" saobraćajnicu u Vojvodini.

Prema njegovim rečima, nekada je, pre 50 godina, ostatak zemlje finansirao Beograd, dok danas Beograd, Novi Sad i Srem finansiraju ostatak Srbije.