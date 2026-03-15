Novi putevi spajaju gradove i otvaraju vrata investicijama! Evo kako će izgradnja na saobraćajnici Bajina Bašta-Kadinjača-Užice doprineti zapadnoj Srbiji
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je početak radova na više infrastrukturnih projekata u Bajina Bašta i okolini, uključujući rekonstrukciju Svetosavske ulice i izgradnju puteva ka Užice i Valjevo, kao i dolazak novog investitora u taj grad.
"Potreban je još jedan investitor da bi se ljudi osećali sigurnije".
On je dodao i da dnevno u Bajnu Baštu dolaze i ljudi iz Skelana i Srebrenice gledajući kako da nađu posao.
"Obećao sam ljudima da ćemo da uradimo Svetosavsku ulicu ovde, obećao sam Kadinjaču i ceo put Bašta-Užice. Nisam obećao preko Debelog brda ovo što ide Rogačica-Valjevo, ali sad vam kažem - sve tri stvari ćemo odmah ili najkasnije ove godine, za ono zašto još nije završen projekat, da krenemo da radimo i da uradimo brzo", rekao je Vučić na pitanje novinara koliko će program "Srbija 2030-2035" značiti srpskim privrednicima.
Dodao je da se time Bajina Bašta približava Beogradu i dovodi mnogo više turista u mesto, dok se privrednicima olakšava transport i prisustvo na tržištu.
"Mogu da vam kažem da će biti toliko investiranja, njima će da znači", rekao je Vučić.
"Do Vidovdana kreću radovi na tunelu Kadinjača, u sredu ugovor za Smajli"
Predsednik Vučić izjavio je danas da će najkasnije do Vidovdana krenuti radovi na tunelu "Kadinjača" na putu Bajina Bašta - Užice, a da bi u sredu trebalo da bude potpisan ugovor za saobraćajnicu u Vojvodini, tzv. "Smajli".
On je to rekao tokom razgovora sa lokalnim privrednicima, nakon obilaska destilerije BB Klekovača, dodajući da će izgradnja tog puta i tunela "Kadinjača" značiti ljudima u Bajinoj Bašti i da će moći brže da dođu do Užica i tamošnjeg zdravstvenog centra.
"Tunel dogovaramo, koji je beskrajno skup, i krenuće vam najkasnije u junu. Do Vidovdana ćete da vidite da su krenuli sa pripremnim radovima. A mi ćemo vas obavestiti kad ćemo ugovor da potpišemo", rekao je Vučić u razgovoru sa privrednicima.
Dodao je da će sutra biti potpisan ugovor za radove na Svetosavskoj ulici u Bajinoj Bašti i da će u roku od dva meseca krenuti radovi.
Kada je reč o radovima na putu od Bajine Bašte do Valjeva preko Debelog Brda, Vučić je predstavnicima vlasti na lokalu rekao da se spreme za početak radova i da će on razgovarati sa ministrom finansija Sinišom Malim o finansiranju radova na tom putu.
Predstavnici lokalne vlasti i privrednici su naveli da radovi na tom putu mogu da počnu u roku od 10 dana, na šta im je Vučić poručio da probaju da završe put do oktobra ili novembra, da bi do zime građani mogli da idu boljim putem.
Govoreći o projektima u ostatku Srbije, naveo je da bi u sredu trebalo da bude potpisan ugovor za tzv. "Smajli" saobraćajnicu u Vojvodini.
Prema njegovim rečima, nekada je, pre 50 godina, ostatak zemlje finansirao Beograd, dok danas Beograd, Novi Sad i Srem finansiraju ostatak Srbije.
"Ranije je bilo obrnuto, danas je ovako i da budem iskren, mi ćemo više da uzimamo od ovih bogatijih, da bismo davali ljudima koji žive u siromašnijim predelima, krajevima, da bismo ravnomerno razvijali zemlju", istakao je Vučić.