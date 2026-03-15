Srbija u 2026. godini beleži vrhunac najintenzivnijeg ciklusa infrastrukturnog razvoja u svojoj modernoj istoriji, iza čega stoji decenija kontinuiteta i stotine kilometara novih auto-puteva. Statistika i završen stepen radova na terenu jasno pokazuju da je razvoj strateške infrastrukture ostao prioritet, služeći kao osnovni pokretač privredne stabilnosti i regionalne povezanosti.

Rezultati naspram prethodnih decenija

Statistički uvid u dinamiku izgradnje putne mreže od 2012. godine do danas ukazuje na suštinsku promenu u efikasnosti domaćeg građevinskog sektora. Analiza rezultata u poslednjih 13 godina otkriva tempo rada koji po obimu i brzini realizacije prevazilazi višedecenijski učinak prethodnih perioda:

1945-2012. godine (67 godina): U Srbiji je izgrađeno ukupno 596 kilometara auto-puteva.

2013-početak 2026. godine (13 godina): Puštena su u saobraćaj 623 kilometra auto-puteva.

Ovi podaci nedvosmisleno potvrđuju da je u periodu od svega 13 godina projektovano i izgrađeno više kapitalnih objekata nego u prethodnih sedam decenija zajedno.

Trenutna slika na terenu pokazuje da zamah gradnje ne jenjava, na mapi Srbije se u februaru 2026. nalazi preko 300 kilometara aktivnih gradilišta. Dugoročni strateški planovi su još ambiciozniji i predviđaju izgradnju dodatnih 936 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica. Ovakva mreža puteva postavlja Srbiju u red infrastrukturno najrazvijenijih zemalja regiona, direktno doprinoseći ekonomskom rastu i boljoj povezanosti svih njenih delova.

Velika otvaranja u 2025. godini

Protekla godina bila je ključna za povezivanje svih delova zemlje. Od 1. januara 2025. godine, puštene su u saobraćaj deonice koje su suštinski skratile vreme putovanja i otvorile vrata novim investicijama.

"Miloš Veliki" stigao do Požege

EVO KAKO IZGLEDA AUTO-PUT MILOŠ VELIKI: Predsednik Vučić ga otvara u nedelju, a već danas smo se uverili da je odličan! Prvi pogledajte FOTO Foto: Filip Plavčić

Najveći poduhvat u 2025. godini svakako je bilo puštanje u saobraćaj deonice Preljina-Požega, duge 30,96 kilometara. Ovo je tehnički najzahtevniji projekat ikada izveden u našoj zemlji, jer prolazi kroz izuzetno težak planinski i geološki teren. Na ovoj deonici nalaze se i dva najduža tunela u Srbiji - "Laz" (2,8 km) i "Munjino brdo" (2,7 km).

Povodom ovog otvaranja, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naglasio da ovaj auto-put suštinski menja perspektivu čitavog regiona, spajajući Požegu direktno sa Beogradom i omogućavajući dalji nastavak gradnje ka jugozapadu.

Moravski koridor: Prvi digitalni auto-put

Tokom 2025. godine, fokus je bio i na Moravskom koridoru (auto-put E-761), koji povezuje Pojate i Preljinu. Poseban značaj imalo je otvaranje deonice od petlje "Vrnjačka Banja" do petlje "Vrba", u dužini od 14,3 kilometra, kao i deonice Koševi.

Prilikom obilaska ove deonice, predsednik je izjavio:

- Ovaj auto-put je čudesan i povezuje Niš i jugoistok Srbije na najbrži način. Strašno je važan za ovaj deo naše zemlje i podići će kvalitet života ljudi.

Dunavski koridor se ubrzano gradi Foto: DIMITRIJE GOLL/PREDSEDNISTVO SRBIJE, Youtube

Dunavski koridor: Istočna Srbija na mapi razvoja

U februaru 2025. godine otvorena su prva 32 kilometra Dunavskog koridora. Ovaj projekat je omogućio da se od Beograda do Požarevca stigne za manje od sat vremena, čime su turistički centri poput Golupca, Đerdapa i Velikog Gradišta postali nikad bliži prestonici. Put je postao snažan podsticaj za industriju i poljoprivredu čitave istočne Srbije.

Brza veza za Valjevo

Početkom 2025. godine u saobraćaj je puštena i deonica Iverak-Divci (5,8 km), koja je deo brze saobraćajnice Iverak–Lajkovac. Valjevo je ovim projektom dobilo direktan izlaz na auto-put „Miloš Veliki“, čime su eliminisane velike gužve na lokalnim putevima, a bezbednost učesnika u saobraćaju podignuta na najviši nivo.

Dalji planovi za izgradnju

U ovom trenutku gradilišta širom Srbije su aktivna. Trenutno je u izgradnji još 394 kilometra auto-puteva i brzih saobraćajnica. Međutim, planovi su još ambiciozniji i obuhvataju izgradnju dodatnih 936 kilometara novih puteva. Predsednik Vučić je jasno definisao šta su sledeći koraci u bliskoj budućnosti kako bi se saobraćajni prsten Srbije zatvorio:

Završetak preostalih 28 km od Čačka do Kraljeva (deonica do Adrana).

Izgradnja preostale veze od 13 km od Vrbe (Kraljevo-jug) do Adrana.

Potpuno spajanje Leskovca, Vranja, Pirota, Prokuplja i Pomoravlja sa Kraljevom i zapadom Srbije.

- Do pre neku godinu mi nismo imali autoput ni do Obrenovca, ni do Uba, ni do Milanovca, ni do Čačka, ni do Požege. Sada sve to imamo. Imaćemo autoput i do Kraljeva - poručio je predsednik Vučić, sumirajući rezultate koji su nekada delovali nedostižno.