Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Smederevskoj Palanci u okviru neposrednog razgovora sa narodom obišao je ključne projekte i odgovorio na pitanja građana o infrastrukturnom razvoju i novim investicijama u ovom delu zemlje. Tom prilikom izjavio je da je za obnovu svih lokalnih i regionalnih puteva u zemlji potrebno obezbediti oko pet do šest milijardi evra, ističući da su upravo ti putevi od najveće važnosti za građane koji žive u manjim mestima.

Kako je naveo, problem je u tome što se decenijama unazad nije dovoljno ulagalo u putnu infrastrukturu.

- To niko ne bi mogao da obnovi nikada. Mi ne možemo da obnovimo ono što je 70-tih i 80-tih godina prošlog veka građeno, jer 30 godina gotovo da ništa nije ulagano. I sada kada su velika ulaganja, opet ne možemo sve da stignemo. Ja sam zato tražio i moja ideja negde bilo da nađemo pet ili šest milijardi evra od Svetske banke, ali oni neće da finansiraju puteve - rekao je Vučić tokom obilaska porodičnog gazdinstva Đorđević u selu Mramorac kod Smederevske Palanke, koje se bavi ratarstvom i stočarstvom.

Vučić je objasnio da bi Svetska banka mogla da obezbedi ta sredstva jer Srbija ima nizak javni dug, ali da ta institucija ne finansira izgradnju puteva, već projekte poput železnice ili gasovoda.

- Daće nam za šta hoćete, samo neće da finansiraju puteve. A nama su putevi najpotrebniji. Nama je razuđena Srbija, ima mnogo zaselaka, mnogo sela, a ti ljudi ne mogu da imaju dobar standard zato što nemaju put pre svega. I ovde do kuće Đorđevića, do bilo koga dakle ne možeš da dođeš bez makadama i kad napraviš put onda mu je život drugačiji, onda mu je sve drugačije, ali to ne bi bilo moguće da nema ovih velikih arterija (autoputeva i brzih saobraćajnica). Važni su mali krvni sudovi, ali velike arterije strašno važne - istakao je Vučić.

Foto: Petar Aleksić

Predsednik je u razgovoru sa meštanima Mramorca rekao da se ne zna koje je mesto lepše u njihovom kraju, a zatim ih je pitao šta im je potrebno.

Meštani su tom prilikom zatražili da se asfaltira i još jedna ulica dužine 1.200 metara, a Vučić je podsetio da izgradnja jednog kilometra puta košta oko 30 miliona dinara.

- Ovo je istorijski trenutak za Mramorac. Od Karađorđa nikada predsednik nije bio kod nas. Karađorđe je rođen tu, na tri kilometra odavde. Malo selo velikih ljudi... Mi nismo verovali ni kada su došle mašine da rade put, ovaj kojim ste došli. Sve drugo imamo osim da se završi 1500, 1600 metara puta - rekao je jedan meštanin.

Sve će biti završeno, rekao je predsednik, i dodao da su mašine već tu.

- Biće sve to u redu, tih tri kilometra i most biće urađeno. Nisam znao za ovih kilometar i po, ali moram da vam kažem nešto tim povodom. Andrijana, ti nisi odvojila za to novca. Pozovite mi Sinišu na vezu. Baćko, za koliko će to biti završeno? Za 20 dana, držim te za reč - rekao je predsednik Vučić.

Foto: Petar Aleksić

Subvencije poljoprivrednicima

Govoreći o podršci poljoprivredi, Vučić je istakao da država iz budžeta izdvaja oko 1,1 milijardu evra za subvencije poljoprivrednicima, iako poljoprivredni proizvodi učestvuju sa oko četiri odsto u bruto domaćem proizvodu (BDP). On je naglasio da su poljoprivredni proizvodi od ključnog značaja za budućnost zemlje, zajedno sa ulaganjima u veštačku inteligenciju, energetiku, vojsku, zdravstvo i obrazovanje.

Predsednik je naveo i da se u opštini Smederevska Palanka za subvencije u poljoprivredi izdvaja značajan deo budžeta, oko 35 odsto, odnosno približno 700 miliona dinara.

- Ta davanja ne samo da nisu mala nego su ogromna. Naravno da ljudima nikada to nije do kraja dovoljno, uvek su potrebe veće, nikada ne mogu da znaju koja je cena žita ili stoke - kazao je Vučić.

On je ponovio da se za poljoprivredu izdvaja značajan novac uprkos činjenici da ona na nivou države učestvuje sa oko četiri odsto u BDP-u.

- Kao i za zdravstvo, najviše para troši se za zdravstvo i poljoprivredu - istakao je Vučić.