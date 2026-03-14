Turistički dragulj Zlatibora, Stopića pećina, uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine dobiće saobraćajnicu i uređeni parking za turističke autobuse.

U Palati Srbije u Beogradu potpisani su ugovori sa deset gradova i opština za dodelu podsticajnih sredstava namenjenih realizaciji projekata očuvanja i zaštite biološke, predeone i geološke raznovrsnosti u 2026. godini. Među opštinama koja je dobila novac je opština Čajetina sa projektom prisuptne saobraćajnice sa parkingom za turističke autobuse kod Stopića pećine. Za tu namenu odvojeno je je oko 36,6 miliona dinara.

Uređenje prilaza Stopića pećini: Država finansira saobraćajnicu i parking Foto: TO Zlatibor

- Ova saobraćajnica će doprineti boljoj organizaciji saobraćaja i lakšem pristupu jednom od najposećenijih prirodnih lokaliteta u Srbiji - kažu u TO Zlatibor.

Stopića pećina je jedan od najatraktivnijih turističkih lokacija na Zlatiboru i u Srbiji. Svake godine privuče više od 100.000 posetilaca iz zemlje i inostranstva. Ona je poznata po grandioznom ulazu, bigrenim kadama i podzemnom vodopada. Do sada su izgrađene staze i platforme iznad bigrenih kada, ugrađena je led rasveta u različitim bojama koja naglašava nesvakidašnju lepotu podzemnog pejsaža.