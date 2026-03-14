Češka kompanija Škoda Transportation i srpska firma MIND Park potpisale su Memorandum o saradnji, čiji je cilj da se proizvodnja železničkih vozila lokalizuje u okviru MIND Parka u Srbiji, u saradnji sa MIND Grupom u Kragujevcu.

Sada je poznato i o kojim tačno vozilima je reč.

Kako je Škoda Group objavila na svom Fejsbuk nalogu, zajednička namera kompanija potpisnica memoranduma jeste „modernizacija regionalnog saobraćaja Škodinim dokazanim RegioPanter električnim vozovima“.

RegioPanter predstavlja savremeni električni voz namenjen regionalnom i prigradskom saobraćaju.

U objavi je navedeno i da je cilj saradnje razvoj sveobuhvatnih rešenja za gradski prevoz, što podrazumeva i tramvaje i trolejbuse na ulicama Beograda.

- Kombinovanjem češkog inženjeringa i srpske proizvodnje, gradimo čvrste temelje za održivi saobraćaj u regionu - navela je Škoda Group.