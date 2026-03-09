Slušaj vest

Češka inženjerska kompanija Škoda Group i srpska kompanija MIND Group potpisale su Memorandum o saradnji u Ambasadi Češke Republike u Beogradu, čime su postavile temelje za dugoročnu saradnju u proizvodnji železničkih vozila. Ceremoniji potpisivanja prisustvovali su Darko Đorić, generalni direktor MIND Parka, Olesea Lachi, potpredsednica Škoda Grupe za jugoistočnu Evropu i Pavel Daněk, direktor Odeljenja za ekonomsku i razvojnu saradnju u Ambasadi Češke Republike u Beogradu.

Memorandum potvrđuje snažan interes Škoda Grupe za srpsko tržište i spremnost kompanije da započne konkretne razgovore sa srpskim partnerima i institucijama, uključujući učešće u direktnim pregovorima ili javnim tenderima u oblasti urbanog i železničkog transporta. Dokument ističe nameru da se proizvodnja železničkih vozila lokalizuje u MIND Parku u Srbiji u saradnji sa MIND Grupom u Kragujevcu.

Foto: Beta/Milan Obradović

„Potpisivanje ovog memoranduma predstavlja važan korak ka uspostavljanju dugoročne saradnje između Škoda Grupe i MIND Grupe. Verujemo da će kombinovanje našeg tehnološkog znanja i iskustva sa proizvodnim kapacitetima u Srbiji stvoriti nove mogućnosti za razvoj modernog i održivog transporta u regionu,“ rekla je Olesea Lachi, potpredsednica Škoda Grupe za jugoistočnu Evropu.

Foto: Beta/Milan Obradović

„Saradnja sa Škodom predstavlja stratešku priliku za nas. Zajedno stvaramo temelje za proizvodnju modernih železničkih vozila u Srbiji i jačamo poziciju naše zemlje u naprednoj industrijskoj proizvodnji,“ dodao je Darko Đorić generalni direktor MIND Parka.

Foto: Beta/Milan Obradović

Škoda Group nedavno je ponudila svoje električne vozove Regio Panter (EMU) Ministarstvu saobraćaja u Srbiji. Ova ponuda istakla je tehničku stručnost inženjera Škode, kao i odlično poznavanje specifičnosti domaćeg tržišta. Škoda može isporučiti rešenje koje je dokazano na različitim evropskim infrastrukturnim mrežama i u potpunosti prilagođeno potrebama Srbije, a isporuka 25 EMU vozova mogla bi biti realizovana u roku od 24 meseca od potpisivanja ugovora. Ovi vozovi povezali bi Srbiju sa drugim zemljama, budući da su odobreni za rad i u susednim državama.

Foto: Beta/Milan Obradović

Ostali projekti od izuzetnog interesa Škoda Grupe razvijaju se u saradnji sa gradom Beogradom i imaju za cilj da pruže rešenja za urbanu mobilnost. Škoda je spremna i voljna da pristupi ovim projektima po principu „mobilnost kao usluga“ i ponudi proizvode kao što su tramvaji i trolejbusi, uz uslugu dugoročnog održavanja.

Foto: Beta/Milan Obradović

Potpisivanje memoranduma u prostorijama Češke ambasade šalje jasan signal o strateškom značaju češko-srpske industrijske saradnje i otvara vrata za jačanje ekonomskih odnosa između dve zemlje.

Škoda Group, proizvođač složenih transportnih rešenja, poseduje portfolio modernih vozila koja ispunjavaju najnovije evropske standarde. Nakon više od 165 godina postojanja, Škoda, direktni naslednik mašinskih inženjerskih pogona koje je 1859. osnovao grof Valenštajn, predstavlja jednu od vodećih evropskih transportno-inženjerskih grupa. Kompanija proizvodi različita vozila i komponente za javni prevoz, uključujući niskopodne tramvaje, prigradske železničke jedinice, metro vozove, električne autobuse i trolejbuse, kao i sisteme kontrole i pogona za transportne sisteme. Škoda Group zapošljava 10.000 ljudi na više proizvodnih lokacija u Češkoj, Finskoj i Turskoj, dok poslovne jedinice ima i u Nemačkoj, Italiji, Austriji, Belgiji, Poljskoj, Mađarskoj i Ukrajini. U 2024. godini grupa je ostvarila prihode od 1,36 milijardi evra i EBITDA od 62 miliona evra. Škoda Group je deo PPF Group.

PPF Group, porodični međunarodni industrijski holding, posluje u 25 zemalja u Evropi, Aziji, Severnoj Americi i Južnoj Africi, u različitim sektorima, uključujući medije, telekomunikacije, finansijske usluge, nekretnine, e-trgovinu i inženjering. PPF poseduje imovinu u vrednosti od 41,7 milijardi evra i zapošljava 45.000 ljudi širom sveta (31. decembar 2024).

MIND Park, jedan od najbrže rastućih industrijskih i tehnoloških hubova u Jugoistočnoj Evropi, koji integriše naprednu proizvodnju, inženjering, logistiku i inovacije u jedinstven, skalabilan poslovni ekosistem. Kompleks zauzima 190 hektara industrijskog zemljišta i obuhvata 95.000 m² izgrađenih proizvodnih, logističkih i kancelarijskih objekata. Trenutno u parku posluje 21 kompanija, zapošljavajući više od 2.000 ljudi u različitim sektorima. Kao deo svoje dugoročne strategije razvoja, MIND Park sarađuje sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC), članicom Grupe Svetske banke, na implementaciji modela Eko-industrijskog parka. Inicijativa se fokusira na unapređenje ekoloških performansi, poboljšanje efikasnosti resursa i usklađivanje operacija sa međunarodnim standardima održivosti. Kroz kontinuirano širenje infrastrukture i integraciju održivih industrijskih praksi, MIND Park jača poziciju Srbije kao konkurentne i perspektivne destinacije za proizvodnju u Evropi.

MIND Group, vodeća srpska industrijska grupa koja razvija moderan industrijski i tehnološki ekosistem u centralnoj Srbiji, integrišući proizvodnju, istraživanje, obrazovanje i upravljanje infrastrukturom kako bi se ojačala konkurentnost domaće i međunarodne industrije. MIND Real Estate poseduje i upravlja objektima MIND Park; AMM Manufacturing d.o.o. proizvodi aluminijumske i čelične komponente za železničku industriju i druge visoko-tehnološke sektore; IMW Institut pruža akreditovane laboratorijske usluge za testiranje materijala, zavarnih spojeva i industrijskih proizvoda prema međunarodnim standardima; MIND Aviation razvija i upravlja avio-uslugama; dok MIND Education pruža profesionalnu obuku i tehničko obrazovanje za podršku industrijskim potrebama i lokalnom tržištu rada. Zajedno, ove ključne kompanije čine integrisani ekosistem koji povezuje proizvodnju, infrastrukturu i obrazovanje, doprinoseći održivom industrijskom rastu i jačanju tehnološke i poslovne infrastrukture Srbije.