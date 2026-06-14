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Nadomak Beograda, na teritoriji gradske opštine Obrenovac, u jednoj od Fejsbuk grupa u kojima vlasnici nude na prodaju kuće bez posrednika, pojavila se i kuća od 140 kvadrata na hektaru placa koja se prodaje za 47.000 evra.

A može i za manje, napisao je vlasnik, koji dodaje da je 1/1 i da sniženje cene važi za obiljnog kupca.

Vlasnik je na Fejsbuku napisao da se imanje prodaje u Ljubiniću, u opštini Obrenovac, pa dodao:

"Prodaje se lepo i mirno seosko imanje koje može biti vaš novi dom ili mesto za beg od gradske gužve. U selu Ljubinić, na samo 20 km od Obrenovca i 10 km od Uba.

Na imanju se nalazi:

Kuća oko 140 m²

Plac od čak 1 hektar (10.000 m²)

Sve uredno 1/1 vlasništvo

Zasađeno oko 28 stabala šljive

Stara kuća u drugom dvorištu

Pomoćni objekti (štala, ostave…)

Ovo je mesto gde se može: živeti mirno i zdravo, baviti poljoprivredom, napraviti porodično domaćinstvo ili vikend oaza za odmor.

Cena: 47.000 evra, za ozbiljne kupce moguć dogovor nakon obilaska."

Pokazao je i kako izgleda unutra...

Foto: Facebook/Prodaja kuća i placeva u okolini Beograda

Šta za te pare može da se kupi u drugim beogradskim naseljima

Za tu sumu u ostatku Beograda može da se pazari 14 kvadrata garsonjere u Braće Jerkovića, 29 kvadrata u Bečmenu i 52 kvadrata u Borči.

Foto: 4zida Printscreen