Dok se pažnja javnosti najčešće usmerava ka luksuznim nekretninama u Beogradu, jedna kuća iz Sremske Mitrovice već duže vreme izaziva interesovanje, i to zbog cene od čak 2 miliona evra.

Prema podacima sa portala za prodaju nekretnina, na prodaju je predratna palata od oko 700 kvadrata, smeštena u centru grada, na području Žitnog trga.

Ono što dodatno privlači pažnju jeste činjenica da se ova nekretnina putem oglasa prodaje još od 2023. godine, a oglas je ponovo aktiviran i objavljen prethodnih dana, što je ponovo pokrenulo priču o njenoj ceni i vrednosti.

Reč je o objektu izgrađenom krajem 19. veka, koji je pripadao trgovačkoj porodici Vujašković, a inspirisan je arhitekturom tadašnjih palata u Pešti i Beču. Nekretnina je temeljno renovirana 2010. godine i danas funkcioniše kao multifunkcionalni prostor:

podrum sa spa sadržajem (sauna, đakuzi, tursko kupatilo, teretana),

prizemlje sa poslovnim prostorom,

sprat i potkrovlje kao stambena celina od oko 340 m².

Sa cenom od oko 2.857 evra po kvadratu, ova nekretnina svakako spada među najskuplje u Sremu, ali je teško sa sigurnošću tvrditi da je i apsolutno najskuplja, jer se luksuzne nekretnine ovog tipa često ne oglašavaju javno ili se prodaju direktnim dogovorima. Ipak, u odnosu na prosečne cene u Sremskoj Mitrovici i okolini, koje se kreću znatno niže, ova kuća značajno odskače i po ceni i po karakteristikama.

Bez obzira na to da li je najskuplja u Sremu, ova kuća je sigurno jedna od najneobičnijih i najvrednijih nekretnina koje su se pojavile na tržištu u ovom delu Srbije, što potvrđuje i činjenica da godinama izaziva pažnju, ali i dalje traži kupca.