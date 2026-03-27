Jedan kalifornijski startap postigao je istorijski uspeh u građevinarstvu završetkom prve stambene zgrade koja je u potpunosti nastala pomoću 3D štampača. Ovaj poduhvat, ozvaničen u februaru, služi kao praktični dokaz da moderna tehnologija može uspešno da pređe "od koncepta do realizacije", uz potpuno poštovanje svih građevinskih normativa i bezbednosnih standarda.

Inovativna gradnja u okrugu Džuba

Umesto klasičnih građevinskih ekipa i tradicionalnog izlivanja temelja, ovaj objekat je podignut pomoću industrijskih robotskih sistema koji precizno nanose slojeve betona jedan na drugi. Reč je o pionirskom projektu u okrugu Džuba (Yuba), smeštenom severno od Sakramenta, gde se trenutno formira malo naselje od pet visokotehnoloških kuća. Objekat površine od oko 93 kvadratna metra završen je za samo 24 dana. U poređenju sa standardnim metodama gradnje u Kaliforniji, ovo predstavlja neverovatno ubrzanje procesa.

Prednosti robotske tehnologije i veća izdržljivost

Glavna snaga ovog projekta leži u primeni robotskog štampača pod nazivom ARCS, koji je razvila kompanija SQ4D. Ovaj sistem omogućava podizanje betonskih struktura u punoj veličini uz minimalno angažovanje ljudske radne snage. Osim što automatizacija smanjuje troškove i količinu građevinskog otpada, inženjeri tvrde da su ovakvi objekti znatno čvršći od onih građenih konvencionalnim metodama. Zahvaljujući betonskoj konstrukciji, zidovi su prirodno otporni na vlagu, štetočine i vatru, što vlasnicima može doneti i povoljnije uslove kod osiguravajućih kuća.

Budući planovi i pristupačnije cene stanovanja

Iako je prvi model štampan nešto duže od tri nedelje, stručnjaci iz kompanije veruju da će naredne objekte moći da završe za svega 10 dana, kako prenosi New York Post. Tim je već u fazi pripreme za nove radove:

"Već se pripremamo da štampamo dodatne kuće na istom mestu, primenjujući naučeno kako bismo poboljšali efikasnost, koordinaciju i brzinu."

Cilj projekta je da se kuće ponude po cenama nižim od tržišnog proseka u regiji. Prva gotova kuća već je oglašena za prodaju po ceni od 375.000 dolara, što je omogućeno značajnim uštedama na materijalu i radnicima.