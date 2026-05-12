I ovog leta građani Srbije najviše će putovati u Grčku, koja već godinama ubedljivo drži prvo mesto među omiljenim destinacijama za odmor. Uprkos sve većoj ponudi i jačoj konkurenciji drugih turističkih zemalja, Grčka i dalje ostaje prvi izbor zahvaljujući blizini, dobroj povezanosti sa Srbijom i velikom izboru letovališta za različite budžete.

Prema procenama turističkih agencija, interesovanje za letovanje je veliko, a rezervacije za jul i avgust već su u punom jeku. Putnici ove godine posebno obraćaju pažnju na odnos cene i kvaliteta, fleksibilnost aranžmana, ali i sigurnost putovanja zbog aktuelnih globalnih dešavanja.

Pored Grčke, među najtraženijim destinacijama nalaze se i Egipat, Turska, Italija, Hrvatska i Crna Gora. Dok deo turista bira luksuznije "all inclusive“ aranžmane, mnogi se i dalje odlučuju za apartmanski smeštaj i porodični odmor.

Kada je reč o Grčkoj, najveće interesovanje vlada za sever zemlje i destinacije do kojih se može stići automobilom. Posebno su traženi Halkidiki, Olimpska regija i oblast oko Soluna, dok su među ostrvima najpopularniji Lefkada, Krf i Kefalonija.

Cene letovanja ove godine uglavnom su više u odnosu na prošlu sezonu. Apartmanski smeštaj u Grčkoj za deset dana trenutno se kreće od oko 250 do 600 evra po osobi, u zavisnosti od termina i lokacije, dok hotelski aranžmani sa uključenim prevozom često prelaze i 1.000 evra za porodice.

U Crnoj Gori su cene smeštaja primetno porasle, posebno u Budvi, Tivtu i Herceg Novom, gde su apartmani tokom špica sezone skuplji i do 20 odsto nego prošle godine.

Skuplje su i avionske karte zbog rasta cena goriva i kerozina, pa turističke agencije upozoravaju da bi u narednim mesecima moglo doći do dodatnih poskupljenja pojedinih aranžmana.

Turistički radnici navode da se trendovi nisu značajno promenili u odnosu na prethodne godine, ali da se putnici sada mnogo detaljnije informišu pre rezervacije i pažljivo planiraju troškove.

Dodatnu pažnju turista privlači i početak pune primene EES sistema za ulazak u zemlje Evropske unije, koji je već doveo do povremenih gužvi na granicama i aerodromima.

Uprkos svim izazovima, Grčka ostaje apsolutni favorit među turistima iz Srbije, a prema svemu sudeći, taj trend neće se promeniti ni ovog leta.