Malta pruža upravo to - sigurnost i autentičan osećaj dobrodošlice, mediteransko okruženje gde su gradovi, plaže i ulice uredni i lako dostupni, a lokalci topli i spremni da vam pokažu skrivene kutke ostrva.

Kako navodi Ivan Andrejić u novom putopisu, svaki dan ovde nosi neku svoju malu čaroliju – jutarnju kafu uz more, sunčanje u tirkiznim uvalama i tišinu skrivenih laguna koje otkrivate sopstvenim tempom, a na svom blogu donosi priču o mestima koja osvajaju dušu i fotoaparat.

Leto na Malti traje gotovo šest meseci, od maja do kasne jeseni, i svaki trenutak pruža priliku za istraživanje i uživanje. Sunce greje prijatno, voda je bistra i topla, a ostrvo nudi raznovrsne aktivnosti - vožnju brodićem oko Komina i malih uvala, možete da probate kajak, džet ski, ronjenje ili jednostavne šetnje duž plaža ili na liticama sa pogledom na zalazak sunca.

Pored toga, gastronomija je važan deo iskustva. Male lokalne taverne služe svežu ribu, školjke, tradicionalna jela sa maslinovim uljem i mediteranskim začinima, ali i jednostavne obroke od povrća i testenina uvek sa kvalitetnim lokalnim vinom. Svaki zalogaj i miris doprinosi osećaju letnjeg odmora.Evo vodiča kroz deset najboljih plaža koje Malta nudi, sa detaljima o aktivnostima, gastronomiji i praktičnim savetima za uživanje.

1. Golden Bay - klasik severne obale

Golden Bay je velika plaža sa zlatnim peskom i plitkom, toplom vodom, idealnom za plivanje i uživanje cele porodice. Obala je pogodna i za šetnje, a litice oko plaže pružaju lepe poglede na zalazak sunca. U okolini se nalaze taverne sa svežom ribom i lokalnim vinom. Ovo je odlična plaža za kombinaciju opuštanja, šetnji i uživanja u lokalnoj kuhinji.

2. Mellieha Bay - mir i raznovrsne aktivnosti

Najveća peščana plaža na Malti savršena je za dug dan na suncu. Plitko more omogućava sigurno kupanje, a dugi peščani pojas poziva na šetnje i lagani džoging. Iznad plaže možete posetiti veliku katedralu sa jedne kao i crvenu tvrđavu sa druge strane. U blizini plaže je i zaštićena prirodna celina u kojoj je moguće posmatrati egzotične ptice. Za mnoge lokalce sa Malte ovo je omiljena plaža koju posećuju tokom letnjih meseci.

3. Ghajn Tuffieha - skrivena uvala među borovima

Do Ghajn Tuffieha vodi staza kroz mediteransko rastinje, tokom aprila i maja ovaj deo Malte je posebno zelen, a kad stignete do uvale, osećate se kao da ste u privatnoj oazi. Voda je bistra i mirna, idealna za plivanje ili opuštanje na pesku. Nakon dana provedenog na plaži, možete posetiti obližnju tavernu koja služi ribu i mediteranske specijalitete, dok se u pozadini čuje šum talasa. Ovo je i popularna lokacija za bicikliste i za sve one koji vole da šetaju satima po liticama uz neverovatne poglede na obližnje zelenilo i sve tirkizne nijanse mediterana.

4. St. Peter’s Pool - prirodni bazen i aktivnosti u vodi

St. Peter’s Pool je prirodni bazen formiran glatkim stenama koje ulaze u more. Idealna je za skakanje u vodu, sunčanje i ronjenje. Stepenice i staze olakšavaju siguran pristup, a u blizini možete pronaći male taverne sa svežom ribom. Ovo je mesto gde možete kombinovati adrenalinske aktivnosti i opuštanje.

5. Ramla Bay, Gozo - crveni pesak i prirodni ambijent

Ramla Bay na ostrvu Gozo poznata je po karakterističnom crvenkastom pesku i zelenilu koje je okružuje. Idealna je za mirne šetnje i plivanje, a staze kroz maslinjake i vinograde pružaju dodatni ugođaj prirode. Ova plaža je poznata i svim ljubiteljima mitologije jer je po predanju upravo ovo mesto iz Odiseje, gde je grčkog heroja godinama u zatočeništvu držala čarobnica Kalipso.

6. San Blas, Gozo - mala uvala za opuštanje

Ova uvala je prava skrivena oaza. Kristalno bistra voda poziva na plivanje i lagano istraživanje u vodi, dok obala pruža prostor za sunčanje i opuštanje. Atmosfera je mirna i prijatna i idealna za porodice sa malom decom.

7. Mgarr ix-Xini, Gozo - kajak i istraživanje pećina

Mgarr ix-Xini je idealna za avanturiste i ljubitelje prirode. Tirkizna voda i stenovite obale pružaju mogućnost za istraživanje pećina i laganu vožnju kajakom. Plivanje sa maskom i ronjenje na dah u okviru ove plaže omogućava da se osećate kao da ste u privatnoj laguni.

8. Blue Lagoon, Komino – plava laguna i tirkizni raj

Plava laguna je nezaobilazna destinacija. Kristalno čista voda, brodići i male uvale stvaraju pejzaž iz snova. Vožnja brodićem oko ostrva Komino omogućava da vidite litice i skrivene uvale. Kajak vam daje dodatnu slobodu za istraživanje, dok sunce i mirisi mora čine svaki trenutak nezaboravnim.

Ovo je jedna od najpoznatijih morskih odredišta na Malti tako da je tokom letnjih meseci najbolje da je posetite u jutarnjim i večernjim satima kada ima manje vrućine i gužve, a ako ovde dođete tokom maja ili u septembru i oktobru kupanje je moguće tokom celog dana. Ali osim plivanja i uživanja u moru, prošetajte malim ostrvom Komino i uživajte u liticama, tvrđavama i posebno lepom zalasku sunca.

9. Santa Maria Bay, Komino - privatnost i mir

Ova mala uvala nudi savršenu privatnost i mir. Idealna je za plivanje i sunčanje, daleko od gužve, idealno je uzeti mali čamac ili se pridružiti turističkim brodićima koji obilaze sve skrivene uvale Komina.

10. Paradise Bay - savršena za kraj dana

Mala plaža s belim peskom i plitkim morem pogodna je za porodično uživanje. Stene i litice oko plaže nude mogućnost laganih pešačkih tura, a obližnja tavernica priprema lokalne specijalitete i pića, dok miris mora i bilja oplemenjuje svako veče provedeno na obali. U blizini ove plaže možete videti i jedinstveno Popajevo selo, gde se osamdesetih godina snimao istoimeni film.

Malta je destinacija gde sunce, mir, gastronomski užici i bezbednost čine letovanje jednostavno i prijatno. Zlatne plaže, tirkizne uvale, brodići, kajak, plivanje s maskom i ronjenje na dah, kao i lokalna hrana, pružaju savršen balans između aktivnosti i opuštanja. Ovde možete uživati u svakom trenutku, dok osećate potpunu sigurnost i slobodu da stvorite uspomene za ceo život.