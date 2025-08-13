sardinija je jedno od najlepšil letovališta Italije

Pored prelepih plaža koje se prostiru duž 2000 kilometara obale, ostrvo ima i mnogo planina i dolina, na kojima se nalaze hiljade praistorijskih nastambi, poznatih kao "nuragi", pa je Sardinija zaista odlična destinacija i za ljubitelje odmora na plaži, ali i za one koji vole planine i istorijska mesta.

Vrhunac letnje sezone na sardinskim plažama

Snimci dronom koje je objavila agencija AA prikazuju najpoznatije italijanske plaže na ostrvu Sardinija tokom vrhunca letnje sezone. Plivači uživaju u toplim vodama Mediterana, okruženi prirodnim lepotama koje Sardiniju čine jednom od najomiljenijih letnjih destinacija u Italiji.

Poznate plaže koje privlače turiste

Plaža La Pelosa, koja se nalazi na severozapadu u blizini grada Stintino, poznata je po kristalno čistoj vodi i mekom belom pesku, što svake godine privuče veliki broj ljudi u potrazi za osveženjem tokom letnjih vrućina.

Dalje ka jugu, plaža Cala Brandinki, u blizini San Teodora, takođe je zabeležila veliki priliv posetilaca. Često nazivana "Mali Tahiti", ova plaža je poznata po tirkiznom moru i netaknutoj prirodnoj lepoti.