Putnici koji ovih dana iz Hrvatske ulaze u Srbiju suočavaju se sa višesatnim zadržavanjima, ali ne na samom ulazu u Srbiju, već na hrvatskoj strani graničnog prelaza, potvrđeno nam je u razgovoru sa carinskom policijom.

Prema informacijama sa terena, gužve traju bez prekida već nekoliko dana, tokom dnevnih i noćnih smena, a kolone su se u pojedinim trenucima protezale i po nekoliko kilometara.

- Celu noćna smenu je bila gužva, pa dnevna, pa opet noćas. Kod Hrvata su kolone bile dugačke, čak i po dva kilometra na autoputu - navodi sagovornik iz carinske službe.

Hrvatska strana usko grlo

Najveća zadržavanja nastaju pre ulaska na srpski deo graničnog prelaza, gde se na hrvatskoj strani sprovode pojačane kontrole putnika i vozila. Svi putnici, uključujući i državljane Evropske unije, prolaze kroz sistem evidencije boravka, bez posebnih traka, što značajno usporava protok saobraćaja.

- Ljudi čekaju po dva do tri sata kod Hrvata, a kada dođu kod nas - nema gužve. Onda se pitaju šta se dešava - objašnjava sagovornik.

Dodaje da upravo ta razlika u brzini procedura stvara dodatnu nervozu među putnicima, koji do srpske strane stižu već iscrpljeni višesatnim čekanjem.

Ulazak u Srbiju do 20 minuta

Za razliku od zadržavanja na hrvatskoj strani, ulazak putničkih vozila u Srbiju protiče znatno brže. Kako ističu iz carinske policije, zadržavanje na ulazu u Srbiju uglavnom ne prelazi dvadeset minuta.

- Radimo brzo, otvoreno je šest do sedam traka. Bilo je gužvi, naročito tokom noći i sa autobusima, ali nismo imali duža zadržavanja - navode.

Nervozu pojačavaju praznici

Među putnicima na granici je i bračni par iz Slovenije, koji sa jednogodišnjim detetom dolazi u Srbiju kako bi katolički Božić proveli sa porodicom.

- Znali smo da će biti gužva, praznici su, ali kad stojite satima u koloni sa detetom u kolima, nije svejedno. Najteže je dok čekate, a ne znate koliko još ima - kaže otac.

Slično iskustvo ima i turista iz Nemačke, koji sa porodicom putuje u Srbiju na praznike.

- Računali smo na gužve, ali neizvesnost je najveći problem. Kada smo prešli hrvatsku kontrolu i stigli do srpske strane, sve je išlo znatno brže - navodi on.

Savet putnicima

Nadležni savetuju putnicima da pre polaska proveravaju stanje na graničnim prelazima putem saobraćajnih servisa i kamera, jer se pojačan intenzitet saobraćaja očekuje i u narednim danima praznične sezone.