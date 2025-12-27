Slušaj vest

Kompleks koji se gradi u Surčinu za Međunarodnu specijalizovanu izložbu EXPO 2027, koja će se održati od 15. maja do 15. avgusta 2027. u Beogradu iz dana u dan je sve impozantniji. Svakog dana na gradilištu radi oko 4.000 radnika, nema kašnjenja, a sve na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope funkcioniše kao švajcarski sat.

- Do danas je potvrđeno učešće 130 zemalja što za nas predstavlja veliku odgovornost. Ovo nije konačan broj, ali smo već sada postavili rekord po broju država učenica u istoriji EXPO-a. Prethodni rekord je bilo 117 zemalja u Astani 2017. a mi smo taj broj prevazišli - rekao je Danilo Jerinić, direktor EXPO 2027. u razgovoru sa novinarima na gradilištu u Surčinu.

10.000 parking mesta Sam kompleks imaće 10.000 parking mesta, a do kompleksa će voziti sedam novih linija gradskog prevoza. U železničku prugu i stanicu koja će biti uz sam Nacionalni stadion EXPO će praktično biti povezan sa svim krajevima Beograda.

Prema njegovim rečima najveći izazov je dinamika građevinskih radova imajući u vidu da je rok za pripremu EXPO-a u našoj zemlji kraći u odnosu na prethodne specijalizovane izložbe.

- Zbog pandemije Dubai je dobio dodatnu godinu, a svi mi koji smo došli posle imali smo godinu manje za realizaciju ovako kompleksnog projekata. Zbog toga su građevinski radovi jedan od najvećih izazova, ali dinamiku u potpunosti pratimo - dodao je on.

Jerinić je sumirao i šta je sve urađeno u godini za nama.

- U 2025. urađeni su svi radovi kad su u pitanju podzemne instalacije koji su bili jako zahtevni, napravili smo kompletnu infrastrukturu da neometeno može da funkcioniše 150.000 ljudi. To će ujedno biti i ogroman potencijal za ovu lokaciju kad se EXPO završi. Sada se radi na konstrukcijama i zatvaranju hala, a potom će se ugrađivati instalacije i na taj način se formira infrastrukturni sklop na celoj lokaciji - dodao je on.

Izložbene hale 7 hala u zoni budućeg sajma koje su povezane aneksima

6 hala dimenzija 90 sa 130 metara, visine 10 metara

univerzalna hala 5 veličine 90 sa 140 metara, visine 13 metara

Stanovi gotovi do polovine okotobra

Plan je da hale budu zatvorene i pod krovom do polovine februara 2026. godine. Stambeni kompleks sa 1.500 smeštajnih jedinica u kojima će boraviti delegacije zemalja učesnica potpuno je pod krovom, rade se unutrašnji radovi. Plan je da stanovi budu kompletno završeni, opremljeni nameštajem i belom tehnikom do polovine oktobra iduće godine kada će biti završena i putna infrastruktura.

- Kompleks koji se gradi za EXPO važan je ne samo za našu zemlju već i za ceo region. Dobijamo kapacitete za organizovanje i drugih sajamskih manifestacija kakve ranije nismo mogli da imamo zato što nismo imali prostor za tako nešto - poručio je Jerinić.

Očekuje se 4 miliona posetilaca

Prostor namenjen specijalizovanoj izložbi EXPO 2027. moći će da primi do 150.000 ljudi. Procena je da će radnim danima biti oko 70.000 posetilaca, vikendom i do 120.000 ljudi koji će želeti da pogledaju izložbu. Prema procenama očekuje se oko četiri miliona posetilaca od kojih će milion i po biti stranci što predstavlja veliku razvojnu šansu ne samo za Beograd, već i za celu Srbiju.

Nacionalni paviljon

Posebna pažnja se poklanja nacionalnom paviljonu Srbije. Biće to nešto što do sada nije viđeno na ovom prostorima. Plan je da srpski paviljon postane jedna vrsta turističke atrakcije koji će da nastavi da radi najmanje dve godine nakon završetka EXPO-a.