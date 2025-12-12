Slušaj vest

Beograd se već sada ozbiljno priprema za Expo 2027, a više od 7.500 ljudi posetilo je Expo Playground u prvih nekoliko meseci njegovog rada. Ovaj prostor, smešten na više od 2.300 kvadratnih metara u hali 5 Beogradskog sajma, predstavlja prvi javni uvod u ono što će posetioci videti na velikoj svetskoj izložbi. Playground je zamišljen kao laboratorija budućnosti u kojoj Expo već počinje da živi, što je za Biznis Kurir potvrdio i Dalibor Stojanović, menadžer objekta Expo 2027 Plajgraund.

- Expo 2027 Playground je interaktivni prostor namenjen posetiocima najšire javnosti, pojedincima i državnim ustanovama. Prva je tačka susreta sa nečim što predstavlja najveću manifestaciju ikad održana u našoj zemlji - ističe Stojanović.

Foto: Kurir

Šta nudi Expo 2027 Plajgraund

Playground se prostire na više od 2.300 kvadratnih metara i koncipiran je kao prostor koji objedinjuje igru, muziku, sport, inovacije i kulturu u jedinstvenom, savremenom okruženju. U samom središtu nalaze se dva prototipska paviljona, prva maketa budućih Expo paviljona i impresivni model učešća zemalja na Expo 2027 Beograd.

Poseban segment čini detaljna maketa Expo lokacije, na kojoj su predstavljeni svi paviljoni, međunarodni paviljoni i tematske zone, pružajući posetiocima jasan uvid u obim i značaj izložbe.

Programski sadržaj

1/14 Vidi galeriju Expo 2027 Plejgraund Foto: Kurir

Priča Expo Playgrounda počinje u lobiju u kojem se nalazi brojač dana do otvaranja Expa, zajedno sa maketom izložbe koja dočekuje posetioce. Sledi konferencijski deo, osmišljen za događaje kapaciteta do 120 ljudi. Workshop zona namenjena je kreativnim programima, edukacijama i radu sa decom, dok dva pokazna paviljona posetiocima šire različite doživljaje, jedan je fleksibilan prostor koji se koristi za izložbe, koncerte i posebne događaje, dok je drugi posvećen istoriji učešća Srbije na svetskim izložbama. U okviru chill zone posetioci mogu da naprave pauzu i kroz interaktivnu DIY konzolu da personalizuju Expo maskote.

Stojanović napominje da Expo Playground radi 6 dana u nedelji.

- Svi posetioci mogu da se upoznaju sa temom izložbe Expo 2027 "Igra za čovečanstvo", maketom sajta koji se gradi u Surčinu, a moguće je videti i prototip paviljona na kojem će se održati izložba. Ovaj prostor predstavlja i kulturni centar, prostor za sve vrste događaja. Svakodnevno imamo priliku da ugostimo organizacije, udruženja, ambasade i strane kulturne centre.

Foto: Kurir

Ideja je da Expo Playground bude prostor za sve generacije, mesto koje prirodno povezuje umetnike, sportiste, mlade istraživače, škole, poslovnu zajednicu i međunarodne partnere. Program obuhvata širok dijapazon sadržaja, umetnost, nauku, edukaciju, sport, muziku i B2B događaje, ali i specijalizovane formate namenjene međunarodnim učesnicima Expa. Posebno se ističe saradnja sa lokalnim institucijama i školama, kao i visoko zadovoljstvo posetilaca koje redovno merimo anketama.

Playground kao centar saradnje

Ovaj prostor otvoren je za sve, kompanije, lokalne zajednice, umetnike, obrazovne institucije, diplomate i međunarodne delegacije. Zemlje koje učestvuju na Expo mogu da se upoznaju sa modelima paviljona, bilo da žele potpunu kreativnu slobodu kroz tzv. „sivu fazu“, kada samostalno oblikuju svoj paviljon, ili opciju „ključ u ruke“.

Foto: Kurir

Stojanović takođe napominje da je u pitanju multidiscilinarni i multifunkcionalni prostor.

- Pored toga što ima izložbenu funkciju, može ugostiti različite vrste javnih događaja. Najčešće su posete delegacija koje se upozanju sa temom izložbe i EXPO sajtom, a pored toga održavamo i promocije knjiga, javne manifestacije, panel diskusije i okrugle stolove. Osim programa za odrase, organizujemo i kulturno-obrazovne programe za decu.

Kome je namenjen Expo Playground

Playground je namenjen svim građanima Srbije, ali i posetiocima naše zemlje koji žele da saz­naju i nauče nešto više o Expo 2027. Raznovrsnost programa je ono što čini ovaj prostor interesantnim svim uzrastima, "od 7 do 107 godina".

Foto: Kurir

On je takođe i mesto za sve kompanije i naše partnere, škole i lokalne zajednice, umetnike, ali i međunarodne učesnike. Tako se u prostoru Playgrounda održavaju različiti privredni skupovi, kako lokalnih tako i stranih privrednih udruženja, ali i događaji drugih zemalja u organizaciji njihovih ambasada u Srbiji, kulturni događaji i razne druge aktivnosti.

Stojanović podseća da je kroz Expo Playground već prošlo 7.500 posetilaca.

- Ovaj postor je osmišljen tako da se posetilac oseća prijatno, pored toga što će se upoznati sa izložbom. Trudimo se da posetiocima pružimo kvalitet i znanje, bilo da je u pitanju dete ili odrasla osoba, iz Srbije ili inostranstva.

Značaj Expo 2027

Foto: Kurir

Expo 2027 nije samo događaj koji traje 93 dana, to je proces koji već sada menja grad, jača kulturne i društvene zajednice i oblikuje način razmišljanja o budućnosti i saradnji. Playground je prvi vidljivi korak u toj transformaciji, pripreme i učenja, dve godine pre nego što izložba zvanično počne.

- Naša ideja je da promovišemo kulturu, nauku i kreativnost, da svi damo ono najbolje od sebe i vežbamo za 2027 - kaže Stojanović i otkriva važan događaj koji će se uskoro obeležiti u ovom prostoru:

- U pitanju je obeležavanje 500 dana do otvaranja izložbe Expo 2027. U međuvremenu, a i tokom cele naredne godine planiramo da ovim tempom budemo dostupni javnosti i svim posetiocima - zaključio je.