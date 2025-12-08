Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali oglasio se putem Instagrama, iznoseći detalje o napretku radova na najvećem infrastrukturnom projektu u Srbiji, izgradnji EXPO kompleksa u Surčinu. Kako je naveo, redovni obilazak gradilišta i sastanci sa izvođačima ključni su za praćenje dinamike radova i pravovremeno donošenje odluka, posebno sada kada se zemlja približava organizaciji Svetske specijalizovane izložbe EXPO 2027.

- Još jednu radnu nedelju započeli smo sastankom sa izvođačima radova na gradilištu u Surčinu gde će 2027. godine biti održan @expo_belgrade_2027. Iako svakodnevno pratimo kako teku radovi, kako bi uvek bili u toku i pravovremeno reagovali, ovakvi sastanci su nam značajni jer sumiramo sve što je urađeno u prethodnom periodu i dogovaramo aktivnosti za dalje.

Svakoga dana oko 3.800 radnika angažovano je na poslovima izgradnje EXPO kompleksa, Nacionalnog fudbalskog stadiona, 1.500 stanova i na izgradnji linijske infrastrukture. Radovi teku u skladu sa rokovima i planovima, a na gradilištu se uveliko mogu videti obrisi budućeg kompleksa.

Do početka EXPO izložbe ostalo je oko godinu i po dana, zbog čega će 2026. godina biti „udarna“ kada je u pitanju izgradnja objekata na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope. Već je počelo postavljanje krovova na nekim halama, a do kraja sledeće godine predaćemo ključeve paviljona zemljama učesnicama, kako bi pripremale svoje predstavljanje na EXPO. Do tada će biti završen i stambeni kompleks u koji će biti smešteni zvanični učesnici izložbe.

Takođe, cilj nam je da do kraja 2026. godine bude završena takozvana Zona B na EXPO gradilištu gde će se nalaziti Forum, Nacionalni paviljon, kao i tematski paviljoni „Moć igre“, „Igrajmo zajedno“, „Igraj za napredak“, „Sport za sve“.

Ponosni smo što ćemo biti domaćini najvećeg događaja na planeti 2027. godine, što ćemo imati rekordan broj zemalja učesnica na jednoj specijalizovanoj izložbi i što ćemo našu Srbiju, celom svetu, predstaviti u najlepšem svetlu - napisao je ministar.