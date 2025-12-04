Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar finansija Siniša Mali obišli su EXPO gradilište u Surčinu. Tim povodom oglasio se ministar Mali na instagramu:

-Sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem @buducnostsrbijeav danas sam obišao EXPO gradilište u Surčinu. Više ni ne brojim koliko smo puta obišli radnike, proverili kako napreduju radovi, kako se radi i gradi na najvećem gradilištu u ovom delu Evrope.

Pred nama je 2026. godina, u kojoj ćemo nastaviti da poboljšavamo životni standard građana Srbije i da realizujemo projekte širom naše zemlje, a koji će, takođe, doprineti, kvalitetu života svih građana.

Radujemo se novim uspesima sa našim predsednikom i nastavljamo da gradimo još bolju i lepšu zemlju. Živela Srbija!