Dr Aleksandar Stojanović je gostujući na Kurir televiziji istakao da će ušteda na godišnjem nivou dostizati i 1.000 evra.

- Ova cifra jeste realna, ali je više pokušaj da pregovaramo. Farmaceuti imaju maržu, postoji negativna i pozitivna lista, a normalna je 12 odsto i ona se ne menja. Međutim, problem je van liste, odnosno lekovei koji nisu verifikovani u RFZO, pa njih samim tim plaćate više. Zavisi od bolesti, ali pacijentu kojem je potreban lek, on obično ne pita za cenu. Većina će da se snađe i pozajmi novac. Dakle, ušteda za osobu koja koristi određen lek može da bude 500 evra godišnje, a može i par hiljada evra - započeo je Stojanović na Kurir TV.

Lekove kupujte isključivo u apotekama

Stojanović je pričao o nekoliko puteva da se nabavi lek, ali ističe da je jedino ispravno kupiti u apoteci u koju je lek došao legalnim putem.

- Sve što ima u svetu, možete da nađete i kod nas u apoteci legalnim putem, a možete i putem interneta što nije dobar put, a treća varijanta je zapravo najgora i to je ona "ispod ruke", kada kažu "dođi imamo lek" i to se dešava u nekim apotekama. Problem je što uglavnom stariji ljudi, koji imaju i hronično oboljenje, pored leka za to piju još nešto što im je apotekar preporučio, oni bespekorno veruju apotekarima - rekao je Stojanović.

Predić se nadovezao na temu oko cena lekova, pa je istakao da su marže 12 odsto za lekove prepoznate od RFZO, a da su marže od 25 odsto isključivo za proizvode koji ne spadaju u lekove:

- Marža je 12 odsto za lekova sa pozitivne liste. Ovo što postoje marže od 25 odsto, to nije lek, već razni suplementi, vate, kreme, paste za zube i tako dalje. Znate, tržište diktira, a ti radiš ili ne. Meni je iluzorno da držim stvari oko kozmetike, kada za to postoje drogerije koje dobijaju bolje cene i sve. Ne moramo da ih držimo, ali je poželjno, gubite pacijenta jer on kada uzme lek hoće da uzme još nešto, poput suplementa ili šampona - rekao je Predić.

