Ugovore im je uručila gradonačelnica Užica dr Jelena Raković Radivojević. Ugovori su dodeljeni na osnovu nedavno završenog Javnog poziva za subvencije za nabavku traktora, na koji se javilo 15 kandidata.

Prema rečima gradonačelnice Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju obezbedilo je 4,8 miliona, a Grad Užica 3,2 miliona dinara. Ona je naglasila da je ovo pored finansijske pomoći jasna poruka da grad i država stoje uz ljude koji žive i rade u selu.

Foto: Z. G.

- Pored toga, više od 50 miliona dinara već smo utrošili za subvencije u oblasti poljoprivrede tokom ove godine, a pored toga nastavili smo sa ulaganjima u putnu i drugu komunalnu infrastrukturu, škole i vrtiće. Upravo ovakvim merama, želimo da dodatno podstaknemo mlade da ostanu na svojim imanjima i osnažimo porodice koje vredno rade i stvaraju - rekla je gradonačelnica.

Miloš Đerić iz Sevojna, koji se bavi plasteničkom proizvodnjom, jedan je od poljoprivrednika koji su ispunili sve neophodne uslove predviđene javnim pozivom.

Foto: Z. G.

- Subvencija za nabavku novog traktora mnogo znači. Već sam koristio gradske subvencije, koje su mu pomogle u razvoju proizvodnje - rekao je Đerić.

Ministarstvu za demografiju na partnerskoj podršci za ovaj i još dva projekta koji se odnose na opremanje novog vrtića na Carini i izgradnju dečijeg igrališta u Sevojnu.