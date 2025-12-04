Slušaj vest

Prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje prava na penziju često predstavlja najveći izazov za buduće penzionere. Iako bi podnošenje zahteva preko digitalnih platformi PIO fonda značajno ubrzalo proces i smanjilo potrebu za dolaskom u filijale, mnogim starijim građanima i dalje je teško da koriste elektronske usluge.

Rupe u stažu

Rupe u stažu predstavljaju period u kojem osoba nije bila prijavljena na rad ili osigurana, odnosno period kada nisu uplaćeni doprinosi za PIO fond. One mogu nastati iz različitih razloga i direktno utiču na obračun prava na penziju.

U praksi se najčešće susreću dve situacije u vezi sa "rupama u stažu":

Periodi kada osoba nije radila - Ako osoba uopšte nije bila zaposlena u tom periodu, to nije problem za ostvarivanje prava na penziju. Takvi periodi se jednostavno ne računaju u staž.

Periodi kada je osoba radila, ali poslodavac nije uplaćivao doprinose - Ovo je najčešći problem u praksi. Poslodavci su zakonski obavezni da uplaćuju doprinose za PIO fond, ali ponekad to nisu činili. Takvi periodi se ne računaju u staž, dok se doprinosi ne uplate.

Plaćanje doprinosa je odgovornost poslodavca. Predaja M4 obrazaca PIO fondu je do 2017. godine bila ne samo finansijska, već i administrativna obaveza za prijavu zaposlenih. Od 2018. godine M4 obrazac je ukinut, pa je dovoljno da su doprinosi uplaćeni da bi se period računao u staž. Kako se rupe u stažu rešavaju Uplatom zaostalih doprinosa od strane poslodavca - poslodavac kod koga je zaposleni radio može naknadno uplatiti zaostale doprinose. Nema roka zastarelosti za ove uplate.

Uplatom zaostalih doprinosa od strane zaposlenog - ako poslodavac ne postoji ili nema sredstva, osoba može sama da uplati doprinose za taj period. Uticaj na penziju

Ako osoba nema dovoljno doprinosa (manje od 15 godina osiguranja), neće moći da ostvari pravo na penziju. U slučaju da ima više od 15 godina, ali neki periodi nisu plaćeni, računaće se samo oni periodi za koje su doprinosi uplaćeni.

Prilikom podnošenja zahteva za penziju trebalo bi proveriti kompletan radni staž u radnoj knjižici. Identifikovati periode za koje poslodavac nije uplaćivao doprinose, a ako postoje zaostale uplate trebalo bi kontaktirati bivšeg poslodavca; ili samostalno uplatiti doprinose u PIO fondu.

Rupe u stažu su najčešći administrativni i finansijski problem prilikom ostvarivanja prava na penziju. Njihovo blagovremeno otkrivanje i rešavanje omogućava da se penzija obračuna pravilno i bez kašnjenja.