Povodom senzacionalističkih napisa pojedinih medija u kojima se, u vezi sa aktuelnom situacijom u kompaniji NIS, neistinitо i neodgovorno tvrdi da se Narodnoj banci Srbije „sprema finansijski kolaps“, u najboljem interesu javnosti Narodna banka Srbije u potpunosti odbacuje ovakve navode i ističe da neće dozvoliti da domaći finansijski sistem bude ugrožen. NBS poručuje da situaciju prati sa punom pažnjom i deluje u skladu sa svojim mandatom – očuvanjem stabilnosti finansijskog sistema Republike Srbije.

Takođe, naglašava se da je podizanje panike ovakvim naslovima direktno suprotno državnim interesima i da ne doprinosi smirivanju situacije, već unošenju dodatne nesigurnosti među građane.

Sve državne institucije zajednički rade na rešavanju ovog izuzetno važnog pitanja za Srbiju. Narodna banka Srbije je u stalnoj koordinaciji sa domaćim i međunarodnim partnerima i raspolaže svim instrumentima potrebnim za očuvanje kontinuiteta i sigurnosti funkcionisanja domaćeg finansijskog sistema. Prethodnih dana NBS aktivno učestvuje u svim segmentima finansijskog tržišta kako bi održala neophodnu stabilnost.

Zbog svega navedenog, potpuno je neopravdano ovakvim spekulacijama podsticati nesigurnost i nepoverenje u stabilnost domaćeg finansijskog sistema. Sve mere NBS usmerene su na zaštitu građana, privrede i stabilnosti tržišta. Bankarski sektor Srbije je likvidan, dobro kapitalizovan i spreman da nesmetano funkcioniše u svim okolnostima.

NBS će nastaviti da blagovremeno obaveštava javnost o svojim aktivnostima i, bez obzira na spoljne pritiske i neodgovorne spekulacije, neće dozvoliti da platni promet, stabilnost finansijskog sistema i finansijski tokovi budu ugroženi.

Istovremeno, Narodna banka Srbije očekuje od svih učesnika u javnom životu, a posebno medija, da o ovoj temi izveštavaju istinito, pažljivo i odgovorno – u interesu zemlje i svih njenih građana.