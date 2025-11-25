Slušaj vest

- Narodna banka Srbije obaveštava javnost da će, u skladu sa najavom predsednika Republike Srbije, ukoliko kompanija NIS addo predviđenog roka ne dobije licencu za poslovanje, obustaviti platni promet sa navedenom kompanijom, kako ne bi na bilo koji način bila dovedena u pitanje stabilnost domaćeg finansijskog sistema, odnosno kako bi platni promet u zemlji funkcionisao nesmetano - stoji u saopštenju.

Podsetimo, predsednik republike je rekao da sankcije pogađaju našu zemlju, dubinski i strateški.

- Potpisali smo svaki zahtev ruskih prijatelja, i naša zemlja je sada u teškoj situaciji.

Vučić je naglasio da bi eventualno odbijanje licence dovelo do tzv. sekundarnih sankcija koje bi mogle da pogode bankarski sektor:

- Narodna banka je dobila upozorenje da može postati predmet sankcija. Mi time stavljamo u opasnost i naše poslovne banke i našu centralnu banku. To znači da može doći do potpune obustave platnog prometa, kartica, izdavanja kredita...

Naveo je da za sada postoje usmene garancije da takve mere neće uslediti pre odluke o licenci.