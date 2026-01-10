Slušaj vest

Prema podacima Evrostata, trend poskupljenja nastavljen je i na kvartalnom nivou, pa su nekretnine u odnosu na drugo tromesečje 2025. godine skuplje za 1,6 odsto, a stanarine za 0,9 odsto.

Drastičan skok cena stanova u EU

U periodu od 2015. do kraja 2025. godine, cene stanova u Evropskoj uniji su u proseku porasle za čak 63,6 odsto, dok je zakup poskupeo za 21,1 odsto.

Dok su stanarine tokom protekle decenije rasle stabilno i bez većih potresa, cene stanova su oscilirale, pošto su se smenjivali periodi stagnacije sa fazama ekstremno brzog rasta.

Kada se posmatraju pojedinačne države članice, Mađarska se izdvaja kao apsolutni rekorder po poskupljenju, pošto su cene stanova u toj zemlji od 2015. porasle za čak 275 odsto.

Pored Mađarske, cene su se više nego udvostručile u još 11 zemalja, a na vrhu liste nalaze se Portugalija, Litvanija i Bugarska, gde je zabeležen porast veći od 150 odsto.

U Finskoj kvadrati pojeftinili

Izuzetak na mapi Evrope predstavlja Finska, koja je jedina zemlja u kojoj su cene nekretnina danas niže nego pre deset godina, odnosno blago su pale za dva odsto.

U pomenutom periodu je porast stanarina zabeležen u svim članicama Evropske unije, a situacija je takođe najteža u Mađarskoj, gde su kirije više nego udvostručene, odnosno skočile su za 107 odsto.

Visok porast troškova stanovanja zabeležen je i u Litvaniji, Sloveniji, Poljskoj i Irskoj, gde su stanari suočeni sa poskupljenjima od preko 70 procenata, navodi se na veb stranici Evrostata.